Хто потрапив до нового списку?

Уряд Великої Британії у четвер, 18 грудня, додав до санкційного списку ще 24 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з Росією, передає 24 Канал з посиланням на МЗС Британії.

Зокрема, основний удар прийшовся на нафтові компанії Росії. Під санкції потрапили:

"Татнефть";

"Русснефть";

"Руснефтегаз";

та "ННК-Ойл".

Також Британія запровадила обмеження щодо п'яти фізичних осіб.