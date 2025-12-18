Хто потрапив до нового списку?
Уряд Великої Британії у четвер, 18 грудня, додав до санкційного списку ще 24 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з Росією, передає 24 Канал з посиланням на МЗС Британії.
Зокрема, основний удар прийшовся на нафтові компанії Росії. Під санкції потрапили:
- "Татнефть";
- "Русснефть";
- "Руснефтегаз";
- та "ННК-Ойл".
Також Британія запровадила обмеження щодо п'яти фізичних осіб.