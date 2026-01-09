Что происходит с ценами на тарифы в России и ВОТ?

Например, в Мариуполе, оккупационная власть почти в два раза повысила тариф на водоснабжение – с 21,2 до 41,84 рубля за кубометр, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Однако, в городе до сих пор не восстановили нормально ни водоснабжение, ни теплоснабжение. А воду подают только на несколько часов раз в два дня. Более того, отдельные районы остаются без нее неделями.

Также существенно подорожало отопление – примерно на 300%. Тариф вырос с около 12,5 до более 49 рублей за квадратный метр.

Однако котельные регулярно выходят из строя. А теплосети постоянно страдают от аварий.

Оккупанты цинично называют это "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню", фактически перекладывая собственные финансовые проблемы и последствия войны на гражданское население,

– объяснили в разведке.

Подобная ситуация наблюдается и в оккупированном Мелитополе, где с 1 января 2026 года увеличились тарифы. А местных жителей просто "поставили перед фактом" уже после вступления в силу новых правил.

Что происходит с тарифами в России?

В то же время в России власти объявили о двухуровневом повышении платежей за коммунальные услуги. Так первая волна уже состоялась в начале года – из-за поднятия НДС с 20% до 22%. Поэтому средняя плата за ЖКХ увеличилась примерно на 1,6–1,7%.

Вторая же ожидается осенью. Она может достичь от 8% до 22% – в зависимости от региона.

Такие решения демонстрируют реальное состояние российской экономики, которая стремительно ослабевает под давлением санкций, военных расходов и внутренней деградации,

– отметили в тексте.

Москва пытается латать бюджетные дыры за счет населения – как на временно оккупированных украинских территориях, так и в самой России.

Обратите внимание! Повышение тарифов, дефицит базовых ресурсов и разрушение инфраструктуры – прямое следствие войны против Украины, за которую россияне платят бедностью, что только продолжает расти.

Напомним, что с 1 января 2026 года на оккупированной Луганщине также прекратили действие региональных социальных выплат. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Фактически это означает демонтаж остатков социальной поддержки без введения реальных компенсаторных механизмов,

– отметили в ЦНС.

Под отмену попали:

семьи с детьми; люди с инвалидностью; лица без пенсионных прав; компенсации на проезд, ЖКУ и твердое топливо.

Так старые нормы уже не действуют, а новые еще не приняты. Поэтому люди, нуждающихся в помощи, остаются в одиночестве со своими потребностями. Например, семья в Рубежном, что занимается семью детьми, осталась без каких-либо выплат.

Важно! Сокращение соцпрограмм в оккупации происходит на фоне уменьшения финансирования. Выделение средств на гражданские социальные нужды урезают, а часть бюджетных ресурсов направляется на войну против Украины.

Что еще известно о ситуации на ВОТ?