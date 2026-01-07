Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что с 1 января там выросли цены на коммунальные услуги. К примеру, водоснабжение подорожало вдвое, а отопление – в 4 раза.

Как изменится жизнь на оккупированных территориях?

Как отметил Андрющенко, также российский кабмин не утвердил льготный проезд почти для всех категорий на территории Донецкой области. Кроме того, там еще и должен начаться пересмотр пенсионного обеспечения.

Теперь там будут требовать первичные документы по начислению пенсии. Это будет означать, что многие люди начнут получать гораздо меньшую пенсию.

Жизнь на оккупированных территориях становится беспокойной. Там еще и вдвое сокращается финансирование всех оккупированных территорий из российского бюджета. На некоторых направлениях проседание будет в четыре и даже в шесть раз. Поэтому, думаю, что мы будем наблюдать "улучшение" каждый день,

– отметил Андрющенко.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко