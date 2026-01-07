Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що з 1 січня там зросли ціни на комунальні послуги. До прикладу, водопостачання подорожчало удвічі, а опалення – в 4 рази.

Як зміниться життя на окупованих територіях?

Як наголосив Андрющенко, також російський кабмін не затвердив пільговий проїзд майже для всіх категорій на території Донецької області. Крім того, там ще й має початися перегляд пенсійного забезпечення.

Тепер там вимагатимуть первинні документи щодо нарахування пенсії. Це означатиме, що багато людей почнуть отримувати набагато меншу пенсію.

Життя на окупованих територіях стає бентежним. Там ще й удвічі скорочується фінансування усіх окупованих територій з російського бюджету. На деяких напрямках просідання буде в чотири і навіть в шість разів. Тому, думаю, що ми будемо спостерігати "покращення" кожного дня,

– зазначив Андрющенко.

Ситуація на окупованих територіях: коротко