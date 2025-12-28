На "урочистому" відкритті драмтеатру побував ватажок "днр" Денис Пушилін та інші офіційні представники терористичного угруповання, передає 24 Канал.

Як відбувалося відкриття драмтеатру у Маріуполі?

Також у заході взяв участь губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

"Більше ніхто не наважився. Навіть в Кремлі зрозуміли, що така собі історія", – прокоментував "танці на кістках" керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни влаштували свято на місці вбитих ними цивільних / Фото телеграм Андрющенка

Журналіст Андрій Цаплієнко нагадав, що у березні у 2022 році від удару російської авіації в театрі загинули сотні людей, переважно жінки і діти. За різними підрахунками, йдеться про 400 – 800 місцевих мешканців.

"Достеменно число загиблих досі не встановлено, рештки тіл у підвалах під завалами окупанти просто залили бетоном", – написав він.

Про це писав і Андрющенко. Він зазначав, що після захоплення Маріуполя окупанти повністю розібрали театр та заливали все бетоном і хлором, щоб приховати докази їхнього воєнного злочину.