На "урочистому" відкритті драмтеатру побував ватажок "днр" Денис Пушилін та інші офіційні представники терористичного угруповання, передає 24 Канал.
Дивіться також Підозрілі коробки, – Андрющенко припустив, що росіяни ввезли залізницею в Маріуполь
Як відбувалося відкриття драмтеатру у Маріуполі?
Також у заході взяв участь губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.
"Більше ніхто не наважився. Навіть в Кремлі зрозуміли, що така собі історія", – прокоментував "танці на кістках" керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Росіяни влаштували свято на місці вбитих ними цивільних / Фото телеграм Андрющенка
Як відбувалося "відкриття" театру у Маріуполі: дивіться відео
Журналіст Андрій Цаплієнко нагадав, що у березні у 2022 році від удару російської авіації в театрі загинули сотні людей, переважно жінки і діти. За різними підрахунками, йдеться про 400 – 800 місцевих мешканців.
"Достеменно число загиблих досі не встановлено, рештки тіл у підвалах під завалами окупанти просто залили бетоном", – написав він.
Про це писав і Андрющенко. Він зазначав, що після захоплення Маріуполя окупанти повністю розібрали театр та заливали все бетоном і хлором, щоб приховати докази їхнього воєнного злочину.
- Нагадаємо, що театр був одним із великих цивільних укриттів під час облоги міста російськими військами, там ховалися сотні мирних жителів, включно з дітьми та старшими людьми. На фасаді та площі перед театром великими літерами було написано слово "Діти". Цей напис було добре видно з повітря і на супутникових знімках.
- В окупованому росіянами Маріуполі монтують LED-панелі на будівлі драмтеату для трансляції новорічної промови Путіна. Екрани залишаться там на постійній основі, після новорічних свят там показуватимуть російську рекламу.
- Росіяни доручили реконструкцію радянської будівлі компанії зі Санкт-Петербурга. Вони вже планують перші вистави на новорічні свята з творами Пушкіна, Чехова та радянської класики. Україна та правозахисні організації критикують цей проєкт. Міська рада Маріуполя у вигнанні назвала реконструкцію "блюзнірством" і звинуватила окупантів у спробі приховати сліди воєнного злочину.