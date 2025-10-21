Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів про нове залізничне переміщення з Маріуполя. За його словами, деталі цього рейсу можуть свідчити про військове призначення вантажу.

Підозрілі вагони з порту Маріуполя

Після чергового прибуття судна до маріупольського порту очевидці помітили завантаження ящиків, схожих на коробки для снарядів. Потяг із цим вантажем вирушив у напрямку Волновахи, одного з головних залізничних вузлів окупованої частини Донеччини.

Наші люди, які там працюють, бачили, як у вагони вантажили коробки, схожі на ящики від снарядів і патронів. Ми довіряємо цим свідченням, адже після боїв у Маріуполі важко не впізнати тару для боєприпасів,

– розповів Андрющенко.

Волноваха нині стала ключовим пунктом для транспортування військової техніки, боєприпасів і живої сили. Саме через цей напрямок росіяни координують більшість своїх логістичних маршрутів на півдні.

Як росіяни використовують порт Маріуполя?

Андрющенко застеріг, що подальше використання маріупольського порту для військових цілей створює серйозну небезпеку. Окупанти залучають до перевезень цивільні екіпажі, які фактично допомагають у транспортуванні боєприпасів.

Можливо, треба переглянути політику щодо того, чи є військовою ціллю судно, яке заходить у порт Маріуполя або Бердянська. У Бердянську вже був досвід ураження, але, схоже, це треба повторювати, щоб цивільні команди – капітани, помічники, матроси – відмовлялися від перевезення снарядів,

– наголосив Андрющенко.

Залучення цивільних моряків до таких операцій підвищує ризик ударів по суднах і робить Азовське море зоною постійної небезпеки. Він зауважив, що саме такі рейси дозволяють окупантам налагоджувати нові логістичні шляхи для постачання зброї. Через це Азовське море поступово перетворюється на ще одну ділянку фронту, де цивільні судна можуть опинитися під загрозою.

