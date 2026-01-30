Що відбувається з цінами на пальне у США?
Літр пального у Сполучених Штатів коштує майже на п’ять рублів дешевше, ніж у країні-агресорці, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Такі ціни актуальні станом на початок 2026 року. І це вкотре руйнує міф про "дешеві енергоносії" для російських споживачів.
Цінова динаміка цих двох країн розвивається у протилежних напрямах. Наприклад, у США ціни на пальне демонструють тенденцію до зниження. Це відбувається слідом за світовими котируваннями на нафту. У Росії ж ситуація зовсім протилежна – бензин стабільно дорожчає. Ба більше, тариф на пальне випереджає рівень інфляції.
Зверніть увагу! У січні 2026 року середні ціни зросли на 1,2%. Підвищення зафіксовано у 78 регіонах.
Прогнози для економіки Росії на найближчі роки невтішні. Американське Управління енергетичної інформації очікує зниження середньорічної ціни на нафту Brent у 2026 році.
Але російський уряд продовжує закладати у свої розрахунки нереалістичні показники. Через падіння експортних доходів нафтові компанії планують компенсувати свої втрати внутрішнім ринком.
Додатковий тиск створює і стан державних фінансів Росії. У Мінфіні вже попередили про суттєвий дефіцит бюджету через недоотримання нафтогазових доходів і авансування видатків,
– розповіли у розвідці.
Кремль має намір покривати цей розрив коштами фонду національного добробуту та підвищенням податків. І це ще один доказ системних проблем економіки Росії.
Зауважте! Крім того, це ще один фактор поглиблення відставання від розвинених країн.
Зокрема проблеми на окупованих територіях теж не відступають. У грудні у Криму знову відбувся дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Про це повідомив Центр вивчення окупації.
Попри запроваджені у жовтні ліміти на продаж бензину, знову виникли перебої з пальним на півострові. Аналогічна ситуація спостерігалась у Сімферополі.
Бензин А-95 зник із вільного продажу зник. Його відпускали лише за талонами та паливними картками.
Що ще слід знати про ситуацію з бензином у Росії?
- У 2025 році роздрібна вартість бензину збільшилась на – 10,8. Водночас дизель зріс в ціні на 8%. І це попри те, що офіційно інфляцію фіксували на рівні 5,6%.
- Заборона на експорт бензину діє до 1 березня 2026 року. Але Росія може зняти її раніше через дефіцит палива. Причиною проблем на ринку пального є удари ЗСУ по російських НПЗ.