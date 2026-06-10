Як зросли постачання авіапального

Про це свідчать дані аналітичних компаній Kpler та Vortexa, пише Reuters.

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За інформацією Kpler, у перший тиждень червня Саудівська Аравія експортувала до країн ЄС та Великої Британії зі свого порту Янбу на Червоному морі 118 тисяч барелів на добу. Цей показник став найвищим від серпня 2025 року.

Тоді як Vortexa оцінює обсяги постачань ще вище – до 140 тисяч барелів на добу.

До слова, найбільший місячний показник постачань авіапального з Саудівської Аравії до Європи у 2026 році раніше становив 77 тисяч барелів на добу. Це було ще до початку війни в Ірані та блокування Ормузу.

Таким чином, червневий показник ледь не вдвічі перевищив довоєнні обсяги.

Щоправда, для цього Саудівській Аравії довелося переорієнтувати свій експорт пального на порт Янбу на Червоному морі.

Якщо нинішні темпи збережуться, це допоможе Європі компенсувати можливий дефіцит авіапального та продемонструє, наскільки закриття Ормузької протоки змінило світові маршрути постачання цього ресурсу,

– говорять аналітики.

Чому ці постачання важливі для Європи

У 2025 році країни Близького Сходу були головними постачальниками авіапального для Європи. До загострення конфлікту на Близькому Сході вони забезпечували приблизно 300 тисяч барелів на добу.

Усі постачання йшли через Ормузьку протоку, яка була головним маршрутом для експорту нафти та газу з країн Перської затоки.

Загальний обсяг європейського імпорту становив близько 550 тисяч барелів на добу разом з постачаннями з Індії, Нігерії та США.

Через війну в Ірані та блокаду Ормузу Європа змушена була збільшити закупівлі авіапального у США та Нігерії. У травні їхні постачання в середньому становили близько 200 тисяч барелів на добу, але цього було недостатньо. Тож збільшення постачань з Саудівської Аравії, ймовірно, зможе закрити можливий дефіцит авіагасу у літній сезон.

Зауважте! Раніше Міжнародне енергетичне агентство попереджало, що вже у червні Європа може постати перед труднощами на ринку авіапального.

Яка ситуація з авіапальним у Європі зараз