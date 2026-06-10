Как выросли поставки авиатоплива

Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний Kpler и Vortexa, пишет Reuters.

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По информации Kpler, в первую неделю июня Саудовская Аравия экспортировала в страны ЕС и Великобританию из своего порта Янбу на Красном море 118 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель стал самым высоким с августа 2025 года.

Тогда как Vortexa оценивает объемы поставок еще выше – до 140 тысяч баррелей в сутки.

К слову, самый большой месячный показатель поставок авиатоплива из Саудовской Аравии в Европу в 2026 году ранее составлял 77 тысяч баррелей в сутки. Это было еще до начала войны в Иране и блокировки Ормуза.

Таким образом, июньский показатель чуть ли не вдвое превысил довоенные объемы.

Правда, для этого Саудовской Аравии пришлось переориентировать свой экспорт топлива на порт Янбу на Красном море.

Если нынешние темпы сохранятся, это поможет Европе компенсировать возможный дефицит авиатоплива и продемонстрирует, насколько закрытие Ормузского пролива изменило мировые маршруты поставок этого ресурса,

– говорят аналитики.

Почему эти поставки важны для Европы

В 2025 году страны Ближнего Востока были главными поставщиками авиатоплива для Европы. До обострения конфликта на Ближнем Востоке они обеспечивали примерно 300 тысяч баррелей в сутки.

Все поставки шли через Ормузский пролив, которая была главным маршрутом для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Общий объем европейского импорта составлял около 550 тысяч баррелей в сутки вместе с поставками из Индии, Нигерии и США.

Из-за войны в Иране и блокаду Ормуза Европа вынуждена была увеличить закупки авиатоплива в США и Нигерии. В мае их поставки в среднем составляли около 200 тысяч баррелей в сутки, но этого было недостаточно. Поэтому увеличение поставок из Саудовской Аравии, вероятно, сможет закрыть возможный дефицит авиакеросина в летний сезон.

Обратите внимание! Ранее Международное энергетическое агентство предупреждало, что уже в июне Европа может столкнуться с трудностями на рынке авиатоплива.

Какова ситуация с авиатопливом в Европе сейчас