По данным исследования T&E, из-за роста цен на авиационное топливо стремительно подскочили средние расходы на топливо на одного пассажира:

на дальних рейсах из Европы – на 88 евро (104 доллара);

на внутриевропейских перелетах – на 29 евро.

В организации рассчитали среднее потребление топлива на всех маршрутах из Европы и разделили его на количество пассажиров, чтобы определить, насколько рост цен влияет на расходы на одного человека.

Например, аналитики пришли к выводу, что топливо для перелета на пассажира подорожало:

для рейса из Барселоны в Берлин – на 26 евро;

тогда как для рейса из Парижа в Нью-Йорк – на целых 129 евро.

Заметьте! В своей работе аналитики сравнили цены на авиаперелеты от начала войны в Иране 28 февраля до 16 апреля 2026 года.

Как авиакомпании реагируют на рост цен?

Европейские авиакомпании готовятся, что предстоящий летний сезон отпусков будет крайне сложным. Представители отрасли уже предупреждают, что через несколько недель дефицит авиатоплива может стать системным, пишет Reuters.

Приземление самолетов может быть неизбежным,

– отметил гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Авиакомпании опасаются, что дефицит авиатоплива может привести к отмене рейсов.и росту цен:

Немецкая Lufthansa подготовила антикризисные планы, которые предусматривают сокращение мощностей до 5% и возможный вывод из эксплуатации 20 – 40 старых самолетов.

Компания EasyJet зафиксировала цены на топливо только на ближайшие месяцы и уже предупреждает о возможном росте стоимости билетов в конце лета.

В то же время еще в марте Lufthansa, Ryanair и Air France-KLM, предупредили, что, вероятно, переложат рост расходов на авиатопливо на пассажиров, если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным.

Обратите внимание! Сейчас авиакомпании призвали Брюссель пересмотреть частично климатическую политику ЕС, чтобы уменьшить расходы. В частности, они стремятся ослабить требование до 2030 года использовать синтетическое экологическое авиатопливо, а также тарифы на выбросы углерода.

Что известно о дефиците авиатоплива в Европе?