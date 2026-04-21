Як зросла вартість авіаперельотів?
Про це повідомила громадська організація Transport & Environment, попередивши про подорожчання авіаквитків, пише Reuters.
За даними дослідження T&E, через зростання цін на авіаційне пальне стрімко підскочили середні витрати на паливо на одного пасажира:
- на далеких рейсах із Європи – на 88 євро (104 долари);
- на внутрішньоєвропейських перельотах – на 29 євро.
В організації розрахували середнє споживання пального на всіх маршрутах із Європи та поділили його на кількість пасажирів, щоб визначити, наскільки зростання цін впливає на витрати на одну людину.
Наприклад, аналітики дійшли висновку, що пальне для перельоту на пасажира здорожчало:
- для рейсу з Барселони до Берліна – на 26 євро;
- тоді як для рейсу з Парижа до Нью-Йорка – на цілих 129 євро.
Зауважте! У своїй роботі аналітики порівняли ціни на авіаперельоти від початку війни в Ірані 28 лютого до 16 квітня 2026 року.
Як авіакомпанії реагують на зростання цін?
Європейські авіакомпанії готуються, що майбутній літній сезон відпусток буде вкрай складним. Представники галузі вже попереджають, що за кілька тижнів дефіцит авіапального може стати системним, пише Reuters.
Приземлення літаків може бути неминучим,
– зазначив гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.
Авіакомпанії побоюються, що дефіцит авіапального може призвести до скасування рейсів.та зростання цін:
Німецька Lufthansa підготувала антикризові плани, які передбачають скорочення потужностей до 5% і можливе виведення з експлуатації 20 – 40 старих літаків.
Компанія EasyJet зафіксувала ціни на пальне лише на найближчі місяці та вже попереджає про можливе зростання вартості квитків наприкінці літа.
Водночас ще у березня Lufthansa, Ryanair та Air France-KLM, попередили, що, ймовірно, перекладуть зростання витрат на авіапальне на пасажирів, якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою.
Зауважте! Наразі авіакомпанії закликали Брюссель переглянути частково кліматичну політику ЄС, щоб зменшити витрати. Зокрема, вони прагнуть послабити вимогу до 2030 року використовувати синтетичне екологічне авіапальне, а також тарифи на викиди вуглецю.
Що відомо про дефіцит авіапального в Європі?
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол раніше заявив, що запасів авіаційного пального в Європі може вистачити приблизно на шість тижнів. За його словами, якщо ситуація не покращиться, вже найближчим часом можливі скасування рейсів.
Водночас агентство Reuters повідомляло про швидке скорочення запасів. Зокрема, у ключовому енергетичному вузлі Амстердам – Роттердам – Антверпен обсяги авіапального та гасу за один тиждень зменшилися майже на 8% – до 646 тисяч тонн. Це найнижчий показник із березня 2023 року.
Попри ці сигнали, у Євросоюзі запевняють, що наразі підстав говорити про дефіцит авіапального немає. У Брюсселі наголошують, що ЄС має достатні потужності для переробки нафти та виробництва авіапального, тож готується до можливих сценаріїв, але подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на ринку.