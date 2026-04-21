За даними дослідження T&E, через зростання цін на авіаційне пальне стрімко підскочили середні витрати на паливо на одного пасажира:

на далеких рейсах із Європи – на 88 євро (104 долари);

на внутрішньоєвропейських перельотах – на 29 євро.

В організації розрахували середнє споживання пального на всіх маршрутах із Європи та поділили його на кількість пасажирів, щоб визначити, наскільки зростання цін впливає на витрати на одну людину.

Наприклад, аналітики дійшли висновку, що пальне для перельоту на пасажира здорожчало:

для рейсу з Барселони до Берліна – на 26 євро;

тоді як для рейсу з Парижа до Нью-Йорка – на цілих 129 євро.

Зауважте! У своїй роботі аналітики порівняли ціни на авіаперельоти від початку війни в Ірані 28 лютого до 16 квітня 2026 року.

Як авіакомпанії реагують на зростання цін?

Європейські авіакомпанії готуються, що майбутній літній сезон відпусток буде вкрай складним. Представники галузі вже попереджають, що за кілька тижнів дефіцит авіапального може стати системним, пише Reuters.

Приземлення літаків може бути неминучим,

– зазначив гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Авіакомпанії побоюються, що дефіцит авіапального може призвести до скасування рейсів.та зростання цін:

Німецька Lufthansa підготувала антикризові плани, які передбачають скорочення потужностей до 5% і можливе виведення з експлуатації 20 – 40 старих літаків.

Компанія EasyJet зафіксувала ціни на пальне лише на найближчі місяці та вже попереджає про можливе зростання вартості квитків наприкінці літа.

Водночас ще у березня Lufthansa, Ryanair та Air France-KLM, попередили, що, ймовірно, перекладуть зростання витрат на авіапальне на пасажирів, якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою.

Зауважте! Наразі авіакомпанії закликали Брюссель переглянути частково кліматичну політику ЄС, щоб зменшити витрати. Зокрема, вони прагнуть послабити вимогу до 2030 року використовувати синтетичне екологічне авіапальне, а також тарифи на викиди вуглецю.

Що відомо про дефіцит авіапального в Європі?