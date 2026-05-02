Что происходит в Европе на фоне энергокризиса?

Пока война на Ближнем Востоке продолжается, европейские авиаперевозчики готовятся к новым отменам, но надеются избежать дефицита топлива, о чем пишет France 24 в субботу, 2 апреля.

Поскольку блокада в Ормузском проливе продолжает нарушать глобальные нефтяные рынки, то растут опасения, что Европа может остаться без авиационного топлива. И это всего за несколько недель до пикового летнего туристического сезона.

На этой неделе Transavia стал очередной авиакомпанией – после Ryanair и Volotea – которая объявила об отмене части европейских рейсов в мае и июне. Причиной этого являются чрезвычайно высокие цены на топливо и трудности с импортом из стран Персидского залива.

Франция производит значительно меньше керосина, чем потребляет,

– сказал Вутер Девульф, профессор кафедры транспорта и региональной экономики в Университете Антверпена и AMS.

Он добавил, что ежегодно французские заводы производят около 3 миллионов тонн. Но страна потребляет 5 миллионов. Дополнительные два миллиона поступают из-за рубежа, преимущественно с Ближнего Востока.

Страны Персидского залива экспортируют не только сырую нефть, но и переработанные продукты. Например, Jet A-1 – самый распространенный тип авиационного керосина.

Обратите внимание! Блокада Ормузского пролива вызвала дефицит обоих типов продукции.

Во Франции данные Министерства энергетики показывают, что до войны на Ближнем Востоке:

50% авиатоплива страны перерабатывалось во Франции;

20% – на Ближнем Востоке;

остальные 30% поставлялось из Европы, США и Азии.

Другие европейские страны находятся в похожей ситуации. Тьерри Брос, профессор Sciences Po в Париже и эксперт по энергетике, сказал, что континент производит очень мало нефти и за последние годы сократил свои мощности по ее переработке.

Европа все больше зависит от импорта уже переработанных продуктов из-за рубежа, что делает ее особенно уязвимой к международным кризисам.

Напомним, что крупнейший государственный нефтепереработчик Индии Indian Oil повысил цены на авиационное топливо для иностранных авиакомпаний. Об этом писали в Reuters.

Стоимость авиационного турбинного топлива для международных авиакомпаний в мае выросла сразу на 76,55 доллара за килолитр. То есть цена авиатоплива выросла с 1 435,31 доллара до 1 511,86 доллара за килолитр.

В то же время Еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас прокомментировал сложившуюся ситуацию. Об этом рассказали в dpa.

Он заявил, что если блокада будет длительной, то после июня возможен дефицит ресурса. Однако пока его не наблюдается.

Интересно! О дефиците сообщают менее 20% аэропортов. В то же время 80% не имеют жалоб.

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявлял ранее, что дефицит авиатоплива в Европе "маловероятен". Он добавил: компании утверждают, что риска перебоев с поставками нет как минимум до начала или середины июня. В частности поставки топлива в последнее время стали лучше.

В то же время в Украине не планируется пока восстановление воздушного пространства. Эксперт по авиации Богдан Долинце объяснил, что была создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний. Но это не означает, что будет возобновление авиаперевозки. Но получить какие-то ответы можно будет после завершения работы этой группы.