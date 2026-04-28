Какие новые правила ввела авиакомпания Lufthansa?
На рейсах в пределах Европы отмена путешествия обойдется уже не в 70, а в 150 евро, а для дальних направлений цены вообще выглядят как с другой планеты., пишет Аusnews.de.
Изменения затронули не только саму Lufthansa, но и все компании, входящие в ее орбиту: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines и Swiss International Air Lines. Новые тарифы начали действовать в конце марта и сразу же вызвали волну недовольства среди путешественников.
Громче всего обсуждают межконтинентальные перелеты. Если планы внезапно изменятся, пассажиры эконом-класса потеряют 400 евро, премиум– 700, бизнес– 1 000, а за билет в первом классе придется "прощаться" с 1500 евро. Именно этот сегмент оказался под самым большим ударом.– сумма выглядит рекордной даже для премиальных поездок.
При этом компания покинула лазейку: изменять дату или маршрут все еще можно без дополнительной платы. Но если речь идет о полной отмене– кошелек почувствует это сразу. В самой Lufthansa Group объясняют новые правила просто: пассажиры стали чаще переносить или отменять поездки, и бизнес вынужден реагировать
Дополнительно на коротких и средних рейсах пропадает еще один бонус– бесплатный маленький чемодан в салоне. Теперь даже скорые поездки могут обойтись дороже, чем раньше.
Когда в Украине возобновят авиасообщение?
У министра развития общин и территорий Алексея Кулебы объяснили для 24 Канала, что пока продолжается военное положение, то речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.
Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к предстоящему возобновлению авиасообщения, в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов., авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы наработать практические решения и план возобновления полетов.
Работа этой группы будет состоять в оценке состояния инфраструктуры., формировании требований безопасности и координации между всеми участниками процесса.
Эксперт по авиации Богдан Долинце в разговоре с 24 Каналом объясняет, что создание такой группы, как и всех других, что были созданы еще с 2022 года, не значит, что воздушное пространство Украины будет открыто в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе.
Поэтому ответ на вопрос относительно того, можно ли возобновить авиаперевозки в условиях военного положения, мы сможем получить уже после завершения работы этой группы, если, конечно, они будут обнародованы.
- Еще раньше Министерство инфраструктуры создавало соответствующие группы и определенные шаги все же происходили, но это совершенно не приводило к полному или даже частичному открытию воздушного пространства.
- Кроме того, этот инструмент является только консультативным органом, а потому никаких функций, кроме как проведение оценки и предоставление рекомендаций министерствам или министрам, в принципе, не может сделать.
Проблемы авиакомпаний из-за войны на Ближнем Востоке
Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов из-за роста цен на авиатопливо в результате войны в Иране. ЕС рассматривает меры по борьбе с дефицитом авиатоплива, включая импорт альтернативного авиатоплива из США и изменение правил аэропортов.
В целом Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива из-за блокировки Ормузского пролива Ираном. Уже с мая странам Европы придется упразднять рейсы.