Какие новые правила ввела авиакомпания Lufthansa?

На рейсах в пределах Европы отмена путешествия обойдется уже не в 70, а в 150 евро, а для дальних направлений цены вообще выглядят как с другой планеты., пишет Аusnews.de.

Изменения затронули не только саму Lufthansa, но и все компании, входящие в ее орбиту: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines и Swiss International Air Lines. Новые тарифы начали действовать в конце марта и сразу же вызвали волну недовольства среди путешественников.

Громче всего обсуждают межконтинентальные перелеты. Если планы внезапно изменятся, пассажиры эконом-класса потеряют 400 евро, премиум– 700, бизнес– 1 000, а за билет в первом классе придется "прощаться" с 1500 евро. Именно этот сегмент оказался под самым большим ударом.– сумма выглядит рекордной даже для премиальных поездок.

При этом компания покинула лазейку: изменять дату или маршрут все еще можно без дополнительной платы. Но если речь идет о полной отмене– кошелек почувствует это сразу. В самой Lufthansa Group объясняют новые правила просто: пассажиры стали чаще переносить или отменять поездки, и бизнес вынужден реагировать

Дополнительно на коротких и средних рейсах пропадает еще один бонус– бесплатный маленький чемодан в салоне. Теперь даже скорые поездки могут обойтись дороже, чем раньше.

Когда в Украине возобновят авиасообщение?

У министра развития общин и территорий Алексея Кулебы объяснили для 24 Канала, что пока продолжается военное положение, то речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к предстоящему возобновлению авиасообщения, в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов., авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы наработать практические решения и план возобновления полетов.

Работа этой группы будет состоять в оценке состояния инфраструктуры., формировании требований безопасности и координации между всеми участниками процесса.

Эксперт по авиации Богдан Долинце в разговоре с 24 Каналом объясняет, что создание такой группы, как и всех других, что были созданы еще с 2022 года, не значит, что воздушное пространство Украины будет открыто в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Поэтому ответ на вопрос относительно того, можно ли возобновить авиаперевозки в условиях военного положения, мы сможем получить уже после завершения работы этой группы, если, конечно, они будут обнародованы.

Еще раньше Министерство инфраструктуры создавало соответствующие группы и определенные шаги все же происходили, но это совершенно не приводило к полному или даже частичному открытию воздушного пространства.

Кроме того, этот инструмент является только консультативным органом, а потому никаких функций, кроме как проведение оценки и предоставление рекомендаций министерствам или министрам, в принципе, не может сделать.

