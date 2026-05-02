Що відбувається у Європі на тлі енергокризи?

Поки війна на Близькому Сході триває, європейські авіаперевізники готуються до нових скасувань, але сподіваються уникнути дефіциту пального, про що пише France 24 у суботу, 2 квітня.

Оскільки блокада в Ормузькій протоці продовжує порушувати глобальні нафтові ринки, то зростають побоювання, що Європа може залишитися без авіаційного пального. І це лише за кілька тижнів до пікового літнього туристичного сезону.

Цього тижня Transavia став черговою авіакомпанією – після Ryanair та Volotea – яка оголосила про скасування частини європейських рейсів у травні та червні. Причиною цього є надзвичайно високі ціни на пальне та труднощі з імпортом з країн Перської затоки.

Франція виробляє значно менше гасу, ніж споживає,

– сказав Вутер Девульф, професор кафедри транспорту та регіональної економіки в Університеті Антверпена та AMS.

Він додав, що щороку французькі заводи виробляють близько 3 мільйонів тонн. Але країна споживає 5 мільйонів. Додаткові два мільйони надходять з-за кордону, переважно з Близького Сходу.

Країни Перської затоки експортують не лише сиру нафту, а й перероблені продукти. Наприклад, Jet A-1 – найпоширеніший тип авіаційного гасу.

Зверніть увагу! Блокада Ормузької протоки спричинила дефіцит обох типів продукції.

У Франції дані Міністерства енергетики показують, що до війни на Близькому Сході:

50% авіапального країни перероблялося у Франції;

20% – на Близькому Сході;

решта 30% постачалася з Європи, США та Азії.

Інші європейські країни перебувають у схожій ситуації. Тьєррі Брос, професор Sciences Po у Парижі та експерт з енергетики, сказав, що континент виробляє дуже мало нафти та за останні роки скоротив свої потужності з її переробки.

Європа дедалі більше залежить від імпорту вже перероблених продуктів з-за кордону, що робить її особливо вразливою до міжнародних криз.

Нагадаємо, що найбільший державний нафтопереробник Індії Indian Oil підвищив ціни на авіаційне пальне для іноземних авіакомпаній. Про це писали у Reuters.

Вартість авіаційного турбінного палива для міжнародних авіакомпаній у травні зросла одразу на 76,55 долара за кілолітр. Тобто ціна авіапального зросла з 1 435,31 долара до 1 511,86 долара за кілолітр.

Водночас Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас прокоментував чинну ситуацію. Про це розповіли у dpa.

Він заявив, що якщо блокада буде тривалою, то після червня можливий дефіцит ресурсу. Однак наразі його не спостерігається.

Цікаво! Про дефіцит повідомляють менше ніж 20% аеропортів. Водночас 80% не мають скарг.

Що ще варто знати про авіасполучення?

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявляв раніше, що дефіцит авіапального у Європі "малоймовірний". Він додав: компанії стверджують, що ризику перебоїв із постачанням немає щонайменше до початку або середини червня. Зокрема постачання пального останнім часом стали кращими.

Водночас в Україні не планується поки що відновлення повітряного простору. Експерт з авіації Богдан Долінце пояснив, що було створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній. Але це не означає, що буде відновлення авіаперевезення. Але отримати якісь відповіді можна буде після завершення роботи цієї групи.