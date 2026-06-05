Яка ситуація з авіапальним у Європі
Про це заявив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас в інтерв'ю Reuters.
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Блокада Ормузької протоки, яка до війни в Ірані була одним із головних шляхів постачання нафти з країн Перської затоки, серйозно вдарила по світових ринках.
Оскільки цей маршрут вже три місяці переважно заблокований, глобальні поставки нафти скоротилися приблизно на 14 мільйонів барелів на добу. Для розуміння: це близько 14% світового попиту.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Однак за словами Ціцікостаса, поки Європі все ж вдалося уникати критичного дефіциту авіапального. Хоча ЄС імпортує близько 20% авіагасу з Близького Сходу,, європейці знайшли спосіб частково компенсувати втрату постачань, зокрема, завдяки США та Нігерії.
Наразі в Європі немає дефіциту авіапального. Ми не бачимо жодних ознак того, що зіткнемося з його нестачею найближчим часом,
– наголосив посадовець.
Чому авіакомпанії "ріжуть" рейси
Водночас головною проблемою єврокомісар називає стрімке зростання цін. Адже за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), витрати на авіапальне складають від 25% до 30% операційних витрат авіакомпаній.
Саме тому ми бачимо, що деякі авіакомпанії вирішують скасувати частину своїх маршрутів, які втратили економічний сенс,
– пояснив Ціцікостас.
І хоча зараз пасажири можуть не відчути на повну зростання цін, оскільки багато авіакомпаній уклали довгострокові контракти на пальне. Однак після їх завершення наприкінці року або вже у 2027 році вартість авіаквитків може значно підскочити.
Разом з тим єврокомісар попередив, що ситуація може значно ускладнитися до кінця 2026 року, якщо перебої експорту пального через Ормуз триватимуть.
Зауважте! Посадовець запевнив, що Європа підготувалася до різних сценаріїв і має стратегічні резерви пального в країнах ЄС. Наразі ситуація стабільна, тому перерозподіляти запаси між державами поки немає потреби.
Нагадаємо, під тиском війни на Близькому Сході авіаційне пальне продовжує дорожчати. У травні вартість авіаційного гасу для міжнародних перевізників збільшилася на 76,55 долара за кілолітр – із 1 435,31 до 1 511,86 долара.
Подорожчання пального вже позначається на витратах авіакомпаній. За підрахунками громадської організації Transport & Environment, середні витрати на пальне в розрахунку на одного пасажира зросли на 88 євро для далеких рейсів з Європи та на 29 євро для внутрішніх перельотів.
Через стрімке зростання витрат окремі маршрути стали збитковими, тому перевізники почали скорочувати рейси. Так, найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa вирішила скасувати близько 20 тисяч рейсів у період із травня до жовтня, щоб зменшити витрати.
Крім того, компанія тимчасово відмовиться від частини нерентабельних маршрутів із Мюнхена та Франкфурта. За попередніми планами, обмеження діятимуть щонайменше до середини жовтня.