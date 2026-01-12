Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что один из них – люди, которые до сих пор верят в устойчивость России как страны и ее экономическую силу. Они мешают тем, которые уже начинают говорить о не самом лучшем положении, в котором оказалась Россия.

Смотрите также "Должны отстоять право на это": политолог предположил задачу иностранных войск в Украине

Насколько далека Россия от завершения войны?

По словам политического эксперта, большое количество окружения Путина – это очень старые люди, которые уже не знают, что такое адекватность. В то же время младшие российские чиновники являются владельцами крупных бизнесов, которые сейчас в России страдают.

Они не имеют доходов и осознают катастрофическое положение. Весь их заработок зависит от нефти и газа, а эта экономическая ветвь страны-агрессора сейчас не стоит таких миллиардов, как раньше.

Это их деньги и бизнесы, они еще хотят пожить в этой стране, но понимают, что будущего может не быть. А есть маразматики, которым безразлично на все, потому что они уже пожили и не могут критически мыслить. Они живут воспоминаниями о Советском Союзе и не верят, что Россия может проиграть,

– объяснил он.

Ко второму лагерю также принадлежит и российский диктатор, который продолжает грезить "великой победой". Городницкий отметил, что самая большая абсурдность заключается в том, что в Кремле хотят, чтобы Путина запомнили в истории. В кулуарах уже даже есть разговоры, чтобы добавить к его имени прозвище "великий".

Интересно! В России побила рекорды национализация частного бизнеса – прошлом году Кремль национализировал активы на 3,1 триллиона рублей. Больше всего страдают известные российские предприниматели крупного бизнеса, которые потеряли свои активы в 2025 году.

Политический эксперт подытожил, что "лагерь стариков" достаточно большой – эти люди продолжают зарабатывать на войне и не собираются даже говорить о ее завершении.

Что еще известно о "готовности" России к миру?