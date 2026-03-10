Чому порт виключили із санкцій?
Про це представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван поінформував у листі міністерку закордонних справ Грузії Маку Бочорішвілі, передає телеканал 1TV.
О'Салліван наголосив, що ЄС і надалі планує посилювати санкції проти "тіньового флоту" Росії. Зокрема, ще приблизно 40 суден додадуть до 20-го пакета санкцій.
Ми продовжимо націлюватися на судна, які підривають ефективність наших санкцій,
– наголосив він.
Однак європейські заходи не обмежуються лише "тіньовими" танкерами. Брюссель також розглядав санкції проти грузинського порту Кулеві через його важливу роль у транспортуванні російської нафти. Зокрема, він приймав судна "тіньовому флоту" Москви.
Втім, грузинська влада пообіцяла, що не допомагатиме Росії обходити санкції, після чого ЄС переглянув свою позицію.
Я вітаю ваше зобов’язання, що Грузія не дозволятиме заходити у свої порти або отримувати послуги суднам, які перебувають під санкціями ЄС. Ці зобов’язання відіграли вирішальну роль у процесі нашої оцінки і зрештою призвели до того, що порт Кулеві не був включений до 20-го пакета санкцій,
– пояснив О'Салліван.
Також дотримуватися санкцій ЄС пообіцяла компанія SOCAR, яка є оператором порту.
Зауважте! При цьому Брюссель попередив Грузію, що буде уважно відстежувати переміщення "тіньового флоту" і в разі порушення обіцянок вдарить санкціями.
Який порт може опинитися під ударом?
Окрім грузинського Кулеві, ЄС планував включити до 20-го пакету санкцій проти Росії порт Карімун в Індонезії, який підозрюють у перевалці російської нафти.
Це рішення може стати першим випадком в історії, коли ЄС додасть до санкційних списків портову інфраструктуру третіх країн, пише Reuters.
Європейським компаніям та фізичним особам заборонять проводити будь-які транзакції з цим портом.
Важливо! На сьогодні Євросоюз уже вніс до санкційних списків 605 суден "тіньового флоту" Росії.
Які ще санкції передбачає 20-й пакет?
У Брюсселі розглядають можливість відмови від механізму цінової "стелі" на російську нафту та запровадження повної заборони на надання морських послуг для її транспортування.
Також ЄС планує заборонити імпорт нікелевих стержнів, залізної руди, необробленої міді, алюмінієвого брухту, а також солі, аміаку та хутра. Пропонують обмежити продаж до Киргизстану металорізальних верстатів, модемів і роутерів, щоб перекрити канали паралельного імпорту до Росії.
Окрім цього, під санкції можуть потрапити банки у Киргизстані, Лаосі та Таджикистані, а також 64 компанії, серед яких "Башнефть" і вісім російських нафтопереробних заводів, зокрема великі підприємства у Туапсе та Сизрані.