Почему порт исключили из санкций?

Об этом представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан проинформировал в письме министра иностранных дел Грузии Мако Бочоришвили, передает телеканал 1TV.

О'Салливан отметил, что ЕС и в дальнейшем планирует усиливать санкции против "теневого флота" России. В частности, еще примерно 40 судов добавят к 20-му пакету санкций.

Мы продолжим нацеливаться на суда, которые подрывают эффективность наших санкций,

– подчеркнул он.

Однако европейские меры не ограничиваются только "теневыми" танкерами. Брюссель также рассматривал санкции против грузинского порта Кулеви из-за его важной роли в транспортировке российской нефти. В частности, он принимал суда "теневому флоту" Москвы.

Впрочем, грузинские власти пообещали, что не будут помогать России обходить санкции, после чего ЕС пересмотрел свою позицию.

Я приветствую ваше обязательство, что Грузия не будет позволять заходить в свои порты или получать услуги судам, которые находятся под санкциями ЕС. Эти обязательства сыграли решающую роль в процессе нашей оценки и в конце концов привели к тому, что порт Кулеви не был включен в 20-й пакет санкций,

– пояснил О'Салливан.

Также соблюдать санкции ЕС пообещала компания SOCAR, которая является оператором порта.

Заметьте! При этом Брюссель предупредил Грузию, что будет внимательно отслеживать перемещения "теневого флота" и в случае нарушения обещаний ударит санкциями.

Какой порт может оказаться под ударом?

Кроме грузинского Кулеви, ЕС планировал включить в 20-й пакет санкций против России порт Каримун в Индонезии, который подозревают в перевалке российской нефти.

Это решение может стать первым случаем в истории, когда ЕС добавит в санкционные списки портовую инфраструктуру третьих стран, пишет Reuters.

Европейским компаниям и физическим лицам запретят проводить любые транзакции с этим портом.

Важно! На сегодня Евросоюз уже внес в санкционные списки 605 судов "Теневого флота" России.

Какие еще санкции предусматривает 20-й пакет?