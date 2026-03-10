Почему порт исключили из санкций?
Об этом представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан проинформировал в письме министра иностранных дел Грузии Мако Бочоришвили, передает телеканал 1TV.
О'Салливан отметил, что ЕС и в дальнейшем планирует усиливать санкции против "теневого флота" России. В частности, еще примерно 40 судов добавят к 20-му пакету санкций.
Мы продолжим нацеливаться на суда, которые подрывают эффективность наших санкций,
– подчеркнул он.
Однако европейские меры не ограничиваются только "теневыми" танкерами. Брюссель также рассматривал санкции против грузинского порта Кулеви из-за его важной роли в транспортировке российской нефти. В частности, он принимал суда "теневому флоту" Москвы.
Впрочем, грузинские власти пообещали, что не будут помогать России обходить санкции, после чего ЕС пересмотрел свою позицию.
Я приветствую ваше обязательство, что Грузия не будет позволять заходить в свои порты или получать услуги судам, которые находятся под санкциями ЕС. Эти обязательства сыграли решающую роль в процессе нашей оценки и в конце концов привели к тому, что порт Кулеви не был включен в 20-й пакет санкций,
– пояснил О'Салливан.
Также соблюдать санкции ЕС пообещала компания SOCAR, которая является оператором порта.
Заметьте! При этом Брюссель предупредил Грузию, что будет внимательно отслеживать перемещения "теневого флота" и в случае нарушения обещаний ударит санкциями.
Какой порт может оказаться под ударом?
Кроме грузинского Кулеви, ЕС планировал включить в 20-й пакет санкций против России порт Каримун в Индонезии, который подозревают в перевалке российской нефти.
Это решение может стать первым случаем в истории, когда ЕС добавит в санкционные списки портовую инфраструктуру третьих стран, пишет Reuters.
Европейским компаниям и физическим лицам запретят проводить любые транзакции с этим портом.
Важно! На сегодня Евросоюз уже внес в санкционные списки 605 судов "Теневого флота" России.
Какие еще санкции предусматривает 20-й пакет?
В Брюсселе рассматривают возможность отказа от механизма ценового "потолка" на российскую нефть и введение полного запрета на предоставление морских услуг для ее транспортировки.
Также ЕС планирует запретить импорт никелевых стержней, железной руды, необработанной меди, алюминиевого лома, а также соли, аммиака и меха. Предлагают ограничить продажу в Кыргызстан металлорежущих станков, модемов и роутеров, чтобы перекрыть каналы параллельного импорта в Россию.
Кроме этого, под санкции могут попасть банки в Кыргызстане, Лаосе и Таджикистане, а также 64 компании, среди которых "Башнефть" и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности крупные предприятия в Туапсе и Сызрани.