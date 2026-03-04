Такое мнение 24 Канала высказал уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк, отметив, что среди таких факторов – уменьшение доходов от нефти. Еще одним результатом является двузначные цифры падения всех ключевых отраслей индустрии.

Смотрите также Игра на миллиарды: Мерц хочет задобрить Трампа в обмен на тарифы и санкции

Ситуация будет только ухудшаться

Только военно-промышленный комплекс сохраняет рост в пределах статистической погрешности. Также есть дефицит бюджета, региональных бюджетов. Как из этого выходить в России не знают. Таковы итоги 2025 года для Кремля.

Собственного рабочего резерва у России нет, а из-за санкций нет доступа к заимствованиям. В сфере технологий они также отстают, а причиной опять же являются санкционные ограничения.

Мы считаем, что характер изменений в экономике России приобрел необратимый статус. Ситуация будет ухудшаться, несмотря на то, что будет происходить с санкциями, экономикой или в глобальном контексте,

– подчеркнул Владислав Власюк.

Большое предостережение – это глобальные цены на нефть. Если ситуация в Иране затянется, цены вырастут, а российская нефть будет поступать в страны, то это плохо. Если цены упадут, то для России есть шанс продавать по себестоимости.

Украина со своей стороны продолжает усиливать санкционное давление и инвестирует в физическое противодействие танкерам теневого флота.

Что известно о новых санкциях против России?

Важно помнить о 20 пакете санкций ЕС. Его должны были проголосовать еще в конце февраля 2026 года, но Венгрия и Словакия блокируют процесс. Дискуссия о принятии документа продолжается уже очень долго. Поэтому не стоит исключать пессимистический сценарий.

Самым интересным в этом пакете будет запрет на экспорт отдельных категорий товаров в третью страну. В нашем случае это Кыргызстан. Там уже боятся, угрожают судом. Это большой репутационный удар,

– отметил уполномоченный Президента по санкционной политике.

Такое решение будет означать занесение целой страны в "черный список". Украина хочет, чтобы Кыргызстан остановил сотрудничество с Россией, к тому же он помогает россиянам обходить санкции, поэтому нам очень важно, чтобы санкционный пакет все-таки приняли.

Последние новости о санкциях в отношении России