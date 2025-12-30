Профессор американистики Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что если Россия не сможет сделать это за полгода – год, то эта возможность будет потеряна. Тогда оккупанты будут вынуждены отступить.

Перед каким выбором предстанет Кремль?

Как отметил Скотт Лукас, пока неизвестно, сможет ли ситуация в российской экономике положить конец войне в Украине. Однако Россия понимает, что из-за серьезности ситуации у нее, возможно, нет времени. Поэтому враг усиливает атаки и в воздухе, и на земле.

Прибыли России от продажи нефти до конца года могут сократиться на 50%. Это основной источник доходов государственного бюджета наряду с доходами от продажи газа. Если прибыли продолжат снижаться, дефицит государственного бюджета будет расти.

Это заставит правительство делать выбор между расходами на вторжение и другие вещи, как социальные услуги. Предложенный правительственный бюджет предусматривает увеличение военных расходов и резкое сокращение расходов на социальные сферы. Мы знаем, что инфляция неофициально находится на уровне 20 – 25%. Это тоже ударит по обычным россиянам,

– сказал профессор.

Многие сферы сейчас переживают упадок. Например, сельскохозяйственное производство сейчас находится на самом низком уровне с 2009 года. Владимир Путин надеется, что экономика выдержит, а вторжение продолжится. Однако и дальше можно будет наблюдать ухудшение качества повседневных услуг в России.

В какой-то момент Кремлю придется сделать выбор, продолжать ли вторжение. Кремль имеет от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Если они не смогут сделать это за это время, возможно, им придется отступить, и эта возможность может быть потеряна,

– предположил эксперт.

По его словам, у Кремля есть один способ спастись. Администрация США ввела санкции против российских нефтяных компаний и покупателей российской нефти. Поэтому ее продажи так сильно упали. Однако если Штаты снимут санкции, это позволит Кремлю продолжать вторжение.

Что происходит с экономикой России?