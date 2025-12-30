Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для телеканала Fox News.
К теме Я этого очень хочу, – Зеленский ответил, что будет делать после окончания войны
Как страхи России по мобилизации могут повлиять на окончание войны?
Президент Украины заявил, что в 2025 году численность российской армии впервые перестала увеличиваться. Это, свою очередь, может стать предпосылкой завершения войны в 2026 году.
Россия ежемесячно мобилизует 43 тысячи человек, но в этом году численность их армии впервые перестала расти. Мы считаем, что в 2026 году война может завершиться. Иначе Путин будет вынужден мобилизовать народ,
– сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Владимир Путин не хочет объявлять всеобщую мобилизацию в России. Причиной этого являются проблемы, которые российский диктатор имеет со своим обществом.
Кстати, профессор американистики Скотт Лукас сказал в эфире 24 Канала, что России осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы сломать Украину, иначе Кремлю, возможно, придется отступить. По словам эксперта, многие сферы российской экономики сейчас переживают упадок, поэтому Москве придется выбирать между военными расходами и социальными услугами.
Как Россия пытается избежать мобилизации?
Владимир Путин 4 ноября подписал закон, который предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Таким образом российский диктатор хочет увеличить количество новобранцев в российской армии, а немалая часть этих молодых людей поедет на фронт в Украину.
Также Кремль объявил о масштабном сборе резервистов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил в эфире 24 Канала, что это информационный сигнал Украине и Западу, а также способы хоть как-то привлечь людей в армию, потому что потери врага очень большие.
В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также отметил, что Россия перевыполнила мобилизационный план на 2025 год, мобилизовав 403 тысячи человек. По словам генерала, в 2026 году в России планируют мобилизовать еще 409 тысяч человек.