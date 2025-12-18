Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що окупанти також розв'язали проблему зі снарядами. Втім у Кремлі зіткнулися з іншим критичним питанням.

Яку проблему не може розв'язати Путін?

Росія воює з допомогою Північної Кореї та інших союзників. Вони допомагають з артилерією, снарядами. Але навіть ці країни не можуть розв'язати ключову потребу росіян.

Вони перерозподіляють свою економіку й збільшують військові витрати. У Росії шалена дірка в бюджеті, величезний дефіцит, який вони просто "замальовують". Вони банально вигадують цифри,

– зауважив Петро Андрющенко.

Поки ворог ще має такі речі, як спорядження, снаряди, патрони – цього у них вистачає. Скоріш за все, ситуація не зміниться ще пів року. Стільки вони зможуть стабільно забезпечувати фронт.

Натомість у Росії починаються проблеми з людьми. Це помітно з погляду мобілізації. Раніше рекрутери не виходили з межі міста, потім села, а тепер вони шукають людей по всьому регіоні. Наприклад, чоловіків вербують на окупованих територіях і вже не везуть у Москву чи в інше місто. Також великі проблеми з СЗЧ.

Саме тому Кремль відносно лагідно проводить перемовини й не виходять з них. Вони розуміють, що не можуть собі дозволити грюкнути дверима перед Дональдом Трампом,

– наголосив Петро Андрющенко.

Тож ворогу продовжує гратися з нами, з адміністрацією Трампа, тому перемовини рухатимуться ще довго, поки Росія намагатиметься розв'язати проблеми, які в них виникли.

Що відомо про проблеми з мобілізацією у Росії?