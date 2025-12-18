Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты также решили проблему со снарядами. Впрочем, в Кремле столкнулись с другим критическим вопросом.
Какую проблему не может решить Путин?
Россия воюет с помощью Северной Кореи и других союзников. Они помогают с артиллерией, снарядами. Но даже эти страны не могут решить ключевую потребность россиян.
Они перераспределяют свою экономику и увеличивают военные расходы. У России безумная дыра в бюджете, огромный дефицит, который они просто "зарисовывают". Они банально придумывают цифры,
– отметил Петр Андрющенко.
Пока враг еще имеет такие вещи, как снаряжение, снаряды, патроны – этого у них хватает. Скорее всего, ситуация не изменится еще полгода. Столько они смогут стабильно обеспечивать фронт.
Зато в России начинаются проблемы с людьми. Это заметно с точки зрения мобилизации. Ранее рекрутеры не выходили за пределы города, потом села, а теперь они ищут людей по всему региону. Например, мужчин вербуют на оккупированных территориях и уже не везут в Москву или в другой город. Также большие проблемы с СЗЧ.
Именно поэтому Кремль относительно мягко проводит переговоры и не выходят из них. Они понимают, что не могут себе позволить хлопнуть дверью перед Дональдом Трампом,
– отметил Петр Андрющенко.
Поэтому враг продолжает играть с нами, с администрацией Трампа, поэтому переговоры будут двигаться еще долго, пока Россия будет пытаться решить проблемы, которые у них возникли.
Что известно о проблемах с мобилизацией в России?
- Во вражескую армию вербуют мужчин из беднейших стран мира. Их грузовиками привозят в Россию. Большинство из них не имеет военной подготовки, плохо подготовлена, им трудно дается выполнение задач. Также неоднократно появились видео, на которых российские солдаты вынуждены пить воду из луж и искать еду.
- В Кремле объявили о призыве резервистов на военные сборы. Это информационный сигнал Западу, что Россия не планирует останавливаться. Она пытается любыми способами пополнить свое войско и использует для этого наемников, призывников и резервистов.
- Кроме этого оккупационная администрация мониторит настроения населения на захваченных территориях. Из них также привлекают на фронт. Перед мобилизацией с человеком проводят "воспитательные беседы", фильтрацию.