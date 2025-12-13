Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший британский солдат, украинский морской пехотинец, защитник Мариуполя Шон Пиннер, добавив, что российское командование не предоставляет своей пехоте никакой ценности и никогда своих солдат не ценило.

Смотрите также Выгребают всех, – аналитик раскрыл, как Кремль "наскребает" новых мобиков

Россия вербует иностранцев, которые плохо подготовленные

Штатный состав российской пехоты, по словам Пиннера, существенно размыт. Сейчас в нем много иностранцев, которых грузовиками завозили в Россию из беднейших регионов мира. Он заметил на том, что это уже не классическая российская армия и не профессиональные солдаты. Это люди, которые еще вчера были мигрантами, иностранными боевиками.

"Подавляющее большинство из них не имеет военной подготовки, плохо обучена и так же плохо оснащена. К тому же всегда труднее воевать на чужой территории и одновременно сохранять веру в собственное дело, когда ты – армия, ведущая агрессивную войну. Значительная часть военных преступлений, которые мы наблюдаем, в случае России может иметь системный характер. В то же время это может быть и проявлением серьезных проблем с дисциплиной", – озвучил Пиннер.

Он предполагает, что там накопились внутренние трудности, а это частично объясняет, почему в короткий срок российские солдаты не способны выполнить определенные задачи. Например, по окружению Покровска. Путин уже не раз устанавливал дедлайн своим войскам.

Заметьте! Ранее Шон Пиннер отмечал, что, что российские войска начали наступление на Покровск летом 2024 года. У них был дедлайн взять его под свой контроль до ноября. Сейчас, в конце 2025 года, им этого достичь так и не удалось.

Одна из ключевых причин, как отметил Пиннер, почему россияне не могут оперативно выполнять поставленные задачи, заключается в том, что есть недостаток подготовки бойцов и нехватка оборудования.

Украинские силы системно наносят удары по логистическим объектам: атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, транспортные маршруты. С российской точки зрения поставки по этим путям становятся все более сложными. В этом Украина действует чрезвычайно эффективно – это замедляет наступление, деморализует врага и подрывает его моральный дух,

– объяснил Пиннер.

Пехотинец обратил внимание на то, что в интернете появляются видео, где российские солдаты вынуждены пить воду из луж из-за отсутствия снабжения, фиксируются вспышки холеры. Но многие из этих фактов почти не попадают в фокус медиа.

"Вероятно, я воспринимаю это острее, потому что постоянно слежу за новостями. В то же время для британской или американской аудитории эти детали часто остаются незамеченными. Там просто говорят: "Россия проигрывает". Но реальность значительно сложнее и далеко не такая однозначная", – подчеркнул пехотинец.

Враг имеет проблемы с техникой

Россия на фронте испытывает недостаток военной техники. Оккупанты начали привлекать мотоциклы и животных.

Россияне используют ослов и даже верблюда. Ситуация выглядит крайне плохо, но об этом, на мой взгляд, говорят недостаточно,

– считает Пиннер.

Украинский морской пехотинец констатировал, что, несмотря на недостаток бронетехники, Россия одновременно имеет управляемые авиабомбы, которые остаются серьезной угрозой, а также немало беспилотников, которые тоже создают проблемы для украинских защитников.

Россия ищет способы как пополнить войско: на какие шаги идет?