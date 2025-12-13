Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній британський солдат, український морський піхотинець, захисник Маріуполя Шон Піннер, додавши, що російське командування не надає своїй піхоті жодної цінності й ніколи своїх солдатів не цінувало.

Дивіться також Вигрібають усіх, – аналітик розкрив, як Кремль "нашкрібає" нових мобіків

Росія вербує іноземців, які є погано підготовленими

Штатний склад російської піхоти, зі слів Піннера, істотно розмитий. Наразі в ньому багато іноземців, яких вантажівками завозили до Росії з найбідніших регіонів світу. Він зауважив на тому, що це вже не класична російська армія і не професійні солдати. Це люди, які ще вчора були мігрантами, іноземними бойовиками.

"Переважна більшість із них не має військового вишколу, погано навчена й так само погано оснащена. До того ж завжди важче воювати на чужій території та водночас зберігати віру у власну справу, коли ти – армія, що веде агресивну війну. Значна частина воєнних злочинів, які ми спостерігаємо, у випадку Росії може мати системний характер. Водночас це може бути й проявом серйозних проблем із дисципліною", – озвучив Піннер.

Він припускає, що там накопичилися внутрішні труднощі, а це частково пояснює, чому у короткий термін російські солдати не спроможні виконати певні завдання. Наприклад, щодо оточення Покровська. Путін вже не раз встановлював дедлайн своїм військам.

Зауважте! Раніше Шон Піннер наголошував на тому, що російські війська почали наступ на Покровськ влітку 2024 року. В них був дедлайн взяти його під свій контроль до листопада. Нині, наприкінці 2025 року, їм цього досягти так і не вдалося.

Одна з ключових причин, як зазначив Піннер, чому росіяни не можуть оперативно виконувати поставлені завдання, полягає у тому, що є брак підготовки бійців та нестача обладнання.

Українські сили системно завдають ударів по логістичних об'єктах: атакують нафтопереробні заводи, склади, транспортні маршрути. З російського погляду постачання цими шляхами стає дедалі складнішим. У цьому Україна діє надзвичайно ефективно – це сповільнює наступ, деморалізує ворога й підриває його моральний дух,

– пояснив Піннер.

Піхотинець звернув увагу на те, що в інтернеті з'являються відео, де російські солдати змушені пити воду з калюж через відсутність постачання, фіксуються спалахи холери. Але багато з цих фактів майже не потрапляють у фокус медіа.

"Ймовірно, я сприймаю це гостріше, бо постійно стежу за новинами. Водночас для британської чи американської аудиторії ці деталі часто залишаються непоміченими. Там просто кажуть: "Росія програє". Але реальність значно складніша й далеко не така однозначна", – підкреслив піхотинець.

Ворог має проблеми з технікою

Росія на фронті відчуває нестачу військової техніки. Окупанти почали залучати мотоцикли й тварин.

Росіяни використовують віслюків і навіть верблюда. Ситуація виглядає вкрай погано, але про це, на мій погляд, говорять недостатньо,

– вважає Піннер.

Український морський піхотинець констатував, що, не дивлячись на брак бронетехніки, Росія водночас має керовані авіабомби, які залишаються серйозною загрозою, а також чимало безпілотників, які теж створюють проблеми для українських оборонців.

