Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія дійсно має величезний дефіцит людського ресурсу. Там загалом по всій країні є величезна частка неосвоєних територій.

Як Росія намагається набирати людей на війну?

За словами Маломужа, значна кількість окупантів була знищена або зазнала поранень упродовж повномасштабної війни. А кілька мільйонів росіян виїхали з країни.

Росія стає все важче набирати людей на війну. Тому вони вже йдуть на деякі безпрецедентні кроки, щоб поповнювати втрати. У них вже нема вибору.

Ось недавно оголосили цілорічний призов. Раніше він діяв весною та восени. Так хочуть вербувати населення на контракти. Звертають увагу на боржників; на тих, у кого правопорушення; на зеків, заробітчан,

– сказав Маломуж.

Мобілізація в Росії: коротко