Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія дійсно має величезний дефіцит людського ресурсу. Там загалом по всій країні є величезна частка неосвоєних територій.
До теми Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії
Як Росія намагається набирати людей на війну?
За словами Маломужа, значна кількість окупантів була знищена або зазнала поранень упродовж повномасштабної війни. А кілька мільйонів росіян виїхали з країни.
Росія стає все важче набирати людей на війну. Тому вони вже йдуть на деякі безпрецедентні кроки, щоб поповнювати втрати. У них вже нема вибору.
Ось недавно оголосили цілорічний призов. Раніше він діяв весною та восени. Так хочуть вербувати населення на контракти. Звертають увагу на боржників; на тих, у кого правопорушення; на зеків, заробітчан,
– сказав Маломуж.
Зверніть увагу! В ГУР нещодавно розповіли, скільки людей Росія щомісяця залучає до своєї армії.
Мобілізація в Росії: коротко
- У жовтні в Інституті вивчення війни зазначали, що в Росії почалися проблеми з набором контрактників. Кількість людей, які їх підписували, не зростала навіть в регіонах з найвищими виплатами.
- В Росії вже зробили бізнес на тому, аби набирати людей на війну. Деякі організації отримують "комісію" за те, що залучили людину до армії.
- Економіст Олег Пендзин вважає, що в Росії можуть оголосити нову часткову мобілізацію. Все через проблеми з набором окупантів.