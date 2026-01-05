На этом в разговоре с 24 Каналом отметила религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, подчеркнув, что россияне никогда не откажутся от такого абсолютного универсального средства воздействия на людей, как религия и церковь.
Россия будет усиливать свое влияние через церковь
По словам Филипович, объяснить то, что происходит сегодня в Украине без ссылок на церковь, сакральные, на взгляд россиян, ценности – невозможно. Поэтому россияне, по ее убеждению, все время будут выдвигать эту тему, навязывать ее.
Россия прекрасно понимает, как много зависит от духовных факторов продвижения в экономической, политической, социальной сфере. Возможно, это Украина не совсем осознает? Хотя в последнее время мы видим, что в этом направлении определенные изменения происходят, когда начали принимать во внимание религиозный фактор во взаимоотношениях с другими государствами,
– озвучила Филипович.
Религиовед рассказала, что в Брюсселе готовится специальный форум, где как раз будут рассматриваться вопросы влияния русской православной церкви на ход войны, на ее результаты, вопросы российской пропаганды в Украине и Европе. Государства уже начинают осознавать важность этого фактора.
Она отметила, что стоит ожидать только усиления российского влияния. Сегодня видно, какой активной является русская православная церковь на разных площадках и в Европе, и в Соединенных Штатах.
"Там уже началась народная дипломатия, когда представители РПЦ совершенно свободно ходят по коридорам Пентагона, Конгресса, других государственных учреждений США и рассказывают, что их якобы преследуют за веру, что якобы христианству в Украине приходит конец, а христианская церковь будет уничтожена государственной политикой. Надо быть очень внимательными к этим вопросам", – подытожила Филипович.
Кремль использует церковь как инструмент:
Российская пропаганда активно распространяет высказывания Лаврова, что Россия якобы "не оставит в беде православных людей в Украине". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на самом деле защита так называемого "канонического православия" является одним из поводов, чтобы попытаться оправдать продолжение вооруженной агрессии против Украины.
- Кандидат политических наук, религиовед Андрей Ковалев рассказал, что Москва назначила новых церковных кураторов РПЦ, перед ними стоят задачи продвигать идею "русского мира" в Украине. Он также озвучил, что ФСБ воплощает проект для воздействия на беженцев из Украины. Эти люди не ходят в храмы РПЦ, поэтому Россия предусмотрела сеть якобы украинских церквей, где распространяются российские нарративы.