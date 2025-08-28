Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Что известно об аффилиации УПЦ с РПЦ?

Госслужба по этнополитике и свободе совести приняла решение признать Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине в соответствии со статьей 3 закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Перед этим была проведена проверка, которая должна была выяснить, есть ли признаки связи Киевской митрополии УПЦ с такой организацией. Исследование подтвердило наличие аффилиации с РПЦ, что противоречит закону "О свободе совести и религиозных организациях". На основании этого Киевской митрополии было направлено предписание с требованием устранить нарушения.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в ответе сообщил об отказе выполнять требования ГЭСС.

В связи с этим, из-за отсутствия оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена

В целом процедура выглядит так:

ГЭСС проверяет религиозную организацию на возможные связи с иностранными церквями, деятельность которых ограничена в Украине;

в случае выявления нарушений выносится предписание по их устранению;

если организация отказывается его выполнить, ГЭСС официально признает ее связанной с иностранной церковью;

окончательное решение о запрете ее деятельности принимает суд.

Что предшествовало?