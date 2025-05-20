Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Лавров сделал новое циничное заявление о церкви в Украине

Сергей Лавров 20 мая во время приема в МИД высказался о так называемых планах России в религиозной сфере.

Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде,

– заявил он.

По словам Лаврова, Россия добьется того, чтобы законные права православных людей в Украине уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа.

Гарантией того, что эта цель будет достигнута, является позиция России относительно справедливого урегулирования созданного Западом "украинского кризиса",

– цинично добавил российский министр.

Он заявил, что "кощунственная политика" украинской власти осуществляется при попустительстве и даже поддержке многих европейских стран, где поднимают головы "призраки неонацизма и сатанизма".

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По итогам этого диалога глава Кремля в очередной раз заявил, что для России главное – устранить первопричины войны.