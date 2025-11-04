Где в Украине больше всего не хватает рабочих?

Украина будет конкурировать за трудовых мигрантов и возвращение своих граждан, однако не сможет полностью закрыть потребность в сотнях тысяч рабочих рук даже после окончания войны. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Отток людей за границу и превышение смертности над рождаемостью приводит к сокращению населения Украины.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Нехватка людей у нас идет по всем секторам экономики. Системе образования не хватает учителей, здравоохранении – врачей и медицинских сестер, милитаритеку – инженеров. Не хватает людей в строительной отрасли и сельском хозяйстве. По каждой отрасли экономики Украины есть потребность в рабочих руках. Еще в прошлом году 75% украинского бизнеса заявляли о том, что у них есть проблемы с привлечением персонала и закрытием имеющихся вакансий.

Заметим! Ежегодно население Украины сокращается на 250 – 300 тысяч человек. По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2025 года зарегистрировали 249 тысяч 2 смерти, тогда как рождений было почти втрое меньше – 86 тысяч 795. За весь 2024 год в Украине умерли 495 тысяч 90 человек, а родились 176 тысяч 679.

По оценкам Международной организации труда, для восстановления Украины понадобятся дополнительно 8,7 миллиона рабочих на рынке труда.

Сможет ли Украина привлечь достаточно трудовых мигрантов для нужд экономики?

Эксперт Василий Воскобойник говорит, что каждая отрасль экономики Украины страдает от дефицита рабочих рук, однако восполнить его в полной мере не удастся. Около 70% из почти 7 миллионов украинцев, которые выехали за границу из-за войны, не вернутся, а привлечение иностранных рабочих затруднено низким уровнем зарплат.

Даже в обозримой перспективе 5 – 7 лет мне кажется не очень вероятным, что количество привлеченных в Украину трудовых мигрантов будет превышать сотни тысяч человек в год. Согласится ли кто-то ехать к нам на копеечные заработные платы? Нет, этого не будет. Иностранцам придется платить заработные платы достаточно серьезные, чтобы они не выбрали вместо Украины Польшу, Чехию или Германию,

– говорит эксперт.

По мнению Василия Воскобойника, больше всего потенциальных рабочих сможет принять строительная отрасль Украины. Однако для их привлечения нужно создать прозрачные и четкие условия трудоустройства.

Чисто математически, если у нас умирает 300 тысяч человек, нам нужно привлекать в год 300 тысяч мигрантов. Но это невозможно, потому что люди все равно будут искать для себя более высокие заработные платы, меньшую бюрократию при трудоустройстве и больше возможностей для того, чтобы со временем перевезти свои семьи. В первую очередь нам будут нужны "голубые воротнички": обычные строители, каменщики, бетонщики, слесари, сантехники, сварщики, все люди рабочих специальностей,

– говорит эксперт.

Украина не предложит иностранцам социальную защиту на уровне западных стран, однако легальную работу со справедливой зарплатой – может. Анализируя опыт других стран, эксперт Василий Воскобойник выделил ключевые моменты для привлечения трудовых мигрантов, которые должно обеспечить государство:

определение отраслей, которые требуют больше рабочих рук, и стран, откуда можно приглашать работников;

контроль за условиями труда и проживанием рабочих, чтобы предотвратить нарушение прав человека;

четкие и жесткие условия депортации в случае нарушения украинского законодательства.

Что говорит власть о перспективе привлечения трудовых мигрантов?