Сейчас национальная идентичность среди украинцев продолжает формироваться, война ускорила, но не завершила этот процесс. В условиях активного привлечения иностранцев к отечественному рынку труда, украинская идентичность может претерпеть значительную корректировку и необходимо уже сейчас готовиться к такому сценарию. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Кто заменит украинцев

Война в корне изменила демографический ландшафт Украины. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу в связи с войной выехали около 6,3 миллиона граждан Украины и значительная часть из них, вероятно, не вернется. Украинские работодатели, которые еще до войны испытывали кадровый дефицит, сейчас стоят перед серьезными трудностями в поиске работников.

В 2024 году заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время встречи с представителями МВФ сообщила, что Украина будет нуждаться в 4,5 миллиона работников дополнительно. Это создает условия для привлечения трудовых мигрантов, которые заполнят демографические и экономические ниши в Украине.

География происхождения потенциальных мигрантов в Украину достаточно широкая:

Азия (Индия, Пакистан, Бангладеш, Китай, Вьетнам) – традиционные страны-экспортеры рабочей силы;

– традиционные страны-экспортеры рабочей силы; Африка (Египет, Нигерия, Гана) – молодые специалисты и студенты, которые ищут новые возможности;

– молодые специалисты и студенты, которые ищут новые возможности; Латинская Америка – работники строительной сферы и сферы обслуживания;

– работники строительной сферы и сферы обслуживания; соседние страны (Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция) – люди, которые имеют культурное сходство с Украиной.

Какие профессии заполнят мигранты

Мигранты прежде всего будут работать в сферах, где сейчас наблюдается дефицит кадров.

Строительство и промышленность – из-за необходимости восстановления страны.

– из-за необходимости восстановления страны. Медицина – врачи и медперсонал из стран, где их образование признается международными стандартами.

– врачи и медперсонал из стран, где их образование признается международными стандартами. IT и технологии – молодые специалисты, которые ищут перспективные рынки.

– молодые специалисты, которые ищут перспективные рынки. Агросектор – сезонные работники из менее развитых экономик.

– сезонные работники из менее развитых экономик. Рабочие профессии – требующие тяжелого физического труда.

Украинцы, в свою очередь, за аналогичный уровень зарплаты будут отдавать предпочтение офисным профессиям с более комфортными условиями труда.

Грозит ли это исчезновению украинской идентичности

В современном глобализированном мире национальная идентичность становится вопросом выбора. Понятие украинской идентичности приобрело новое значение в условиях современных вызовов. Война, миграция, глобализация и культурные изменения способствуют формированию новой модели украинца – не только по паспорту, а больше по мировоззрению, ценностями и поступками.

Человек может не иметь украинского происхождения, но через язык, культуру, ценности и стремление приобщиться к развитию Украины он может считаться украинцем по духу. Примерами являются иностранные добровольцы, которые сейчас защищают Украину, или мигранты, сознательно интегрируются в украинское общество.

Ключевым вызовом во время массового приезда трудовых мигрантов в Украину будет сохранение украинского языка и культуры в условиях мультикультурного общества. Опыт европейских стран демонстрирует, что при правильном подходе мигранты могут не только адаптироваться, но и стать активными участниками развития государства.

Чтобы эффективно интегрировать мигрантов в общество и одновременно сохранить украинскую идентичность, необходимо для них обеспечить:

языковые программы – обязательное изучение украинского языка;

– обязательное изучение украинского языка; культурное образование – системные программы ознакомления с украинскими традициями и ценностями;

– системные программы ознакомления с украинскими традициями и ценностями; юридическую интеграцию – возможность получения гражданства после определенного периода проживания;

– возможность получения гражданства после определенного периода проживания; экономические стимулы – гранты для малого бизнеса и профессиональное обучение.

Итак, быть украинцем – это больше, чем просто факт рождения. Это вопрос сознательного выбора, мировоззрения и активной позиции.

Украинец по духу – это тот, кто искренне любит и гордится Украиной, поддерживает идеалы свободы, независимости, культурной самобытности и работает для развития страны, независимо от места рождения.

Главное, чтобы каждый из нас мог вслух с гордостью сказать: "Я – украинец!".