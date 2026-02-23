Кого ищут работодатели по версии Work.ua?
Начало полномасштабной войны резко обвалило рынок труда, пишет Опендатабот.
В 2025 году рынок восстановился на 95%: около 100 тысяч вакансий в день, а в западных областях – даже до 150%.
Доля вакансий без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м. Изменился и профессиональный запрос:
- В топе остаются продавцы и менеджеры по продажам;
- Спрос на барменов превысил спрос на бухгалтеров;
- К поварам и официантам добавились вакансии водителей.
Спрос на вакансии и зарплаты по версии OLX
В OLX отмечают, что накануне полномасштабной войны высокий спрос на кандидатов был в категориях розничной торговли и логистики и доставки. Также значительное количество объявлений фиксировали в сферах строительства.
В 2025 году вырос спрос на:
- кассиров (медианная зарплата – 18,5 тысяч гривен),
- продавцов (зарплата – 18 тысяч гривен),
- водителей (зарплата – 35 тысяч гривен).
Новости рынка труда в Украине
Государственная служба занятости в Украине отметила дефицит кадров в некоторых профессиях, как, например, водители или продавцы продовольственных товаров. Наиболее востребованными будут оставаться также повара, бухгалтеры, швеи.
Зарплаты в 2025 году выросли на 22%, однако увеличение было неравномерным по регионам и профессиям, с наибольшим ростом в категории "Рабочие специальности, производство".
В 2025 году медианная зарплата в Украине выросла на 23% и составила 25 тысяч гривен, с самым высоким показателем во Львовской области. Наибольший рост зарплаты зафиксирован в Киевской и Закарпатской областях – 36%, а меньше всего – в Херсонской области, всего 3%.