Кого ищут работодатели по версии Work.ua?

Начало полномасштабной войны резко обвалило рынок труда, пишет Опендатабот.

Смотрите также На фоне отключений света: как украинцы относятся к энергетикам – исследование

В 2025 году рынок восстановился на 95%: около 100 тысяч вакансий в день, а в западных областях – даже до 150%.

Доля вакансий без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м. Изменился и профессиональный запрос:

В топе остаются продавцы и менеджеры по продажам; Спрос на барменов превысил спрос на бухгалтеров; К поварам и официантам добавились вакансии водителей.

Спрос на вакансии и зарплаты по версии OLX

В OLX отмечают, что накануне полномасштабной войны высокий спрос на кандидатов был в категориях розничной торговли и логистики и доставки. Также значительное количество объявлений фиксировали в сферах строительства.

В 2025 году вырос спрос на:

кассиров (медианная зарплата – 18,5 тысяч гривен),

продавцов (зарплата – 18 тысяч гривен),

водителей (зарплата – 35 тысяч гривен).

Новости рынка труда в Украине