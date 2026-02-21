Как в Украине относятся к энергетикам?

К таким выводам пришли благодаря исследованию в рамках проекта "Украинская энергетическая инициатива" совместно с аналитиками Gradus Research. Результаты представил Глобальный договор ООН в Украине.

Смотрите также Если свет исчез не по графику: что делать и куда обращаться украинцам

Сейчас Украина преодолевает вызовы в энергетическом секторе, связанные как с российским вторжением, так и с необходимостью перехода к зеленой энергии. Однако это невозможно без поддержки общества и достаточного количества квалифицированных кадров. Новый опрос показал, что:

98% респондентов считают профессию сложной, но важной;

респондентов считают профессию сложной, но важной; 96% – признают ее критическую роль для безопасности страны;

– признают ее критическую роль для безопасности страны; 77% – оценивают как престижную;

– оценивают как престижную; 66% – видят в ней хорошие карьерные перспективы.

Татьяна Сахарук Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Для нас было важно увидеть, каким украинцы воспринимают образ энергетика сегодня, и вдохновляет ли этот образ молодежь связывать с профессией свое будущее. Ответы на эти вопросы – ключ к формированию нового поколения специалистов и восстановлению энергетического сектора Украины.

Восприятие профессии формируется преимущественно через кризисные ситуации. В представлении людей энергетик предстает прежде всего как специалист, который ликвидирует аварии и поддерживает стабильную работу энергосистем.

В то же время его образ как специалиста по инновациям, возобновляемой энергетики или технологий будущего требует большего представления.

Другие новости об энергетиках: