Как в Украине относятся к энергетикам?
К таким выводам пришли благодаря исследованию в рамках проекта "Украинская энергетическая инициатива" совместно с аналитиками Gradus Research. Результаты представил Глобальный договор ООН в Украине.
Сейчас Украина преодолевает вызовы в энергетическом секторе, связанные как с российским вторжением, так и с необходимостью перехода к зеленой энергии. Однако это невозможно без поддержки общества и достаточного количества квалифицированных кадров. Новый опрос показал, что:
- 98% респондентов считают профессию сложной, но важной;
- 96% – признают ее критическую роль для безопасности страны;
- 77% – оценивают как престижную;
- 66% – видят в ней хорошие карьерные перспективы.
Для нас было важно увидеть, каким украинцы воспринимают образ энергетика сегодня, и вдохновляет ли этот образ молодежь связывать с профессией свое будущее. Ответы на эти вопросы – ключ к формированию нового поколения специалистов и восстановлению энергетического сектора Украины.
Восприятие профессии формируется преимущественно через кризисные ситуации. В представлении людей энергетик предстает прежде всего как специалист, который ликвидирует аварии и поддерживает стабильную работу энергосистем.
В то же время его образ как специалиста по инновациям, возобновляемой энергетики или технологий будущего требует большего представления.
Накануне Кабмин принял решение об учреждении государственной премии для работников энергетической отрасли. Ежегодно будут присуждать до 50 наград по 200 тысяч гривен каждая.
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что больше нигде в мире энергетику не восстанавливают настолько быстро. Однако теперь Украина теряет специалистов даже во время работы. "Бывает, что люди работают по 2 – 3 смены в сутки. Затем 5 – 6 часов сна. И снова на работу. Это реально истощает", – подчеркнул эксперт.