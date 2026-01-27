Украинские энергетики работают чрезвычайно быстро. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил 24 Каналу, что сейчас Украина теряет много специалистов, в частности, во время работы.

К теме "Сырость, руки в холоде и трясутся": Минэнерго показало работу энергетиков после атак

Как работают энергетики?

Александр Харченко подчеркнул, что нигде в мире не восстанавливают энергетику настолько быстро. То же касается отопления и генерации. В то же время атаки происходят каждые 7 – 10 дней, а с декабря в Киеве не было ни одного дня без обстрелов. Идут и баллистические ракеты, и дроны, которые сфокусировано атакуют критическую инфраструктуру.

Поражений очень много. Это касается Киевщины, Одесской области, Днепра, Кривого Рога. В основном повреждения не являются критическими, но "тысячу порезов" физически сложно восстанавливать.

Мы реально начали терять людей. Из-за усталости, из-за болезней. Во время работ это тоже случается. Бывает, что люди работают по 2 – 3 смены в сутки. Потом 5 – 6 часов сна. И снова на работу. Это реально истощает,

– объяснил эксперт по энергетике.

По его словам, интенсивность атак по конкретным регионам, к сожалению, застала украинскую энергетику несколько неожиданно. Было спокойное прохождение зимы 2024 – 2025, лето также. Украина успешно противостояла тогдашним атакам.

После этого они придумали тактику атак по конкретным регионам. Это краткосрочно принесло нам существенные проблемы. Но справимся с этим. Сейчас значительно улучшилась координация. Бригады перемещаются из региона в регион. На Киевщине работают львовяне, одесситы. Кривой Рог к отопительному сезону готовили фактически со всей Украины,

– сказал Харченко.

В общем людей хватает, если успевать оперативно перемещать их в регионы, которые под атакой. Каждый регион нуждается в усилении. Он не устоит, если не помогать дополнительными аварийными бригадами. Когда же они приезжают, то ситуация меняется к лучшему.

Кого из энергетиков недавно потеряла Украина?