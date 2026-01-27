Українські енергетики працюють надзвичайно швидко. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що зараз Україна втрачає багато спеціалістів, зокрема, під час роботи.

До теми "Сирість, руки в холоді і трясуться": Міненерго показало роботу енергетиків після атак

Як працюють енергетики?

Олександр Харченко підкреслив, що ніде у світі не відновлюють енергетику настільки швидко. Те саме стосується опалення та генерації. Водночас атаки відбуваються кожні 7 – 10 днів, а з грудня у Києві не було жодного дня без обстрілів. Йдуть і балістичні ракети, і дрони, які сфокусовано атакують критичну інфраструктуру.

Уражень дуже багато. Це стосується Київщини, Одещини, Дніпра, Кривого Рогу. Здебільшого пошкодження не є критичними, але "тисячу порізів" фізично складно відновлювати.

Ми реально почали втрачати людей. Через втому, через хвороби. Під час робіт це теж трапляється. Буває, що люди працюють по 2 – 3 зміни на добу. Потім 5 – 6 годин сну. І знову на роботу. Це реально виснажує,

– пояснив експерт з енергетики.

За його словами, інтенсивність атак по конкретних регіонах, на жаль, застала українську енергетику дещо зненацька. Було спокійне проходження зими 2024 – 2025, літо також. Україна успішно протистояла тодішнім атакам.

Після цього вони придумали тактику атак по конкретних регіонах. Це короткотерміново принесло нам суттєві проблеми. Але впораємося з цим. Зараз значно покращилася координація. Бригади переміщуються з регіону в регіон. На Київщині працюють львів'яни, одесити. Кривий Ріг до опалювального сезону готували фактично з усієї України,

– сказав Харченко.

Загалом людей вистачає, якщо встигати оперативно переміщувати їх в регіони, які під атакою. Кожен регіон потребує підсилення. Він не встоїть, якщо не допомагати додатковими аварійними бригадами. Коли ж вони приїжджають, то ситуація змінюється на краще.

Кого з енергетиків нещодавно втратила Україна?