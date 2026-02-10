Куда обращаться, если нет света?

Подробнее об алгоритме действий в таких случаях рассказали в ДТЭК. К тому же есть две самые распространенные причины подобных инцидентов.

Когда электроэнергия исчезает вне графика, чаще всего причина одна из двух:

неисправность внутри дома;

авария на внешних сетях.

В большинстве случаев проблема касается именно внутридомовых сетей – проводки в подъезде и квартирах, щитовых и другого оборудования после домового щитка. За этот сегмент обычно отвечает ЖЭК или ОСМД.

Отдельно есть внешние сети – подстанции и воздушные или подземные линии, которые питают дом до щитка. Именно за них отвечает оператор системы распределения, например ДТЭК.

В то же время есть исключения, ведь отдельные объекты, в частности подстанции, могут находиться на балансе управляющего дома.

Поэтому если свет исчез, первый шаг – обращаться в ЖЭК или ОСМД, они все проверят и при необходимости подадут заявку в ДТЭК,

– говорится в сообщении.

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что россияне поэтапно расшатывали энергосистему Украины, что в конце концов сказалось на возможностях энергетиков ее восстанавливать. Враг пытается вызвать каскадную аварию и полный блэкаут.

Что еще стоит знать о графиках отключений?