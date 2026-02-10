Куда обращаться, если нет света?
Подробнее об алгоритме действий в таких случаях рассказали в ДТЭК. К тому же есть две самые распространенные причины подобных инцидентов.
Смотрите также Запад под ударом, Киев – в темноте: что с энергосистемой Украины после последних обстрелов России
Когда электроэнергия исчезает вне графика, чаще всего причина одна из двух:
- неисправность внутри дома;
- авария на внешних сетях.
В большинстве случаев проблема касается именно внутридомовых сетей – проводки в подъезде и квартирах, щитовых и другого оборудования после домового щитка. За этот сегмент обычно отвечает ЖЭК или ОСМД.
Отдельно есть внешние сети – подстанции и воздушные или подземные линии, которые питают дом до щитка. Именно за них отвечает оператор системы распределения, например ДТЭК.
В то же время есть исключения, ведь отдельные объекты, в частности подстанции, могут находиться на балансе управляющего дома.
Поэтому если свет исчез, первый шаг – обращаться в ЖЭК или ОСМД, они все проверят и при необходимости подадут заявку в ДТЭК,
– говорится в сообщении.
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что россияне поэтапно расшатывали энергосистему Украины, что в конце концов сказалось на возможностях энергетиков ее восстанавливать. Враг пытается вызвать каскадную аварию и полный блэкаут.
Что еще стоит знать о графиках отключений?
Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал, что в ближайшие дни графики отключений света будут сложными, в частности из-за низких температур.
В то же время исполнительный директор Ассоциации "Энерегоэффективные города Украины" Святослав Павлюк считает, что весной и летом проблема отсутствия тепла отойдет на второй план для украинцев, однако отключения электроэнергии могут остаться.