Куди звертатися, якщо немає світла?

Детальніше про алгоритм дій у таких випадках розповіли в ДТЕК. До того ж є дві найпоширеніші причини подібних інцидентів.

Коли електроенергія зникає поза графіком, найчастіше причина одна з двох:

несправність усередині будинку;

аварія на зовнішніх мережах.

У більшості випадків проблема стосується саме внутрішньобудинкових мереж – проводки в під'їзді та квартирах, щитових та іншого обладнання після будинкового щитка. За цей сегмент зазвичай відповідає ЖЕК або ОСББ.

Окремо є зовнішні мережі – підстанції та повітряні або підземні лінії, які живлять будинок до щитка. Саме за них відповідає оператор системи розподілу, як-от ДТЕК.

Водночас є винятки, адже окремі об'єкти, зокрема підстанції, можуть перебувати на балансі управителя будинку.

Тому якщо світло зникло, перший крок – звертатись до ЖЕКу або ОСББ, вони все перевірять і за потреби подадуть заявку до ДТЕК,

– йдеться в повідомленні.

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що росіяни поетапно розхитували енергосистему України, що зрештою позначилося на спроможностях енергетиків її відновлювати. Ворог намагається спричинити каскадну аварію та повний блекаут.

Що ще варто знати про графіки відключень?