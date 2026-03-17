Що відбувається із зарплатами в Росії?

Мова може йти про неформальні домовленості між роботодавцями, які фактично обмежують конкуренцію за фахівців, пише The Moscow Times.

Суть таких домовленостей наступна:

  • компанії не переманюють працівників одна в одної;
  • штучно стримують зростання зарплат;
  • обмежують можливість працівників змінювати роботу.

Поштовхом до звернення стала інформація, опублікована РБК. За даними джерел, подібні домовленості можуть існувати одразу в кількох галузях:

  • IT-сектор;
  • банківська сфера;
  • фармацевтичні компанії;
  • нафтогазова галузь;
  • велика промисловість.

За інформацією журналістів, компанії можуть обмінюватися між собою даними про зарплати та бонуси співробітників, щоб утримувати їх на приблизно однаковому рівні.

Також застосовуються інші інструменти:

  • у трудові договори додають обмеження на роботу у конкурентів після звільнення (на 1 – 3 роки);
  • використовують угоди про нерозголошення, щоб стримувати перехід працівників;
  • "прив’язують" співробітників через бонуси, іпотечні програми або корпоративні пенсії.

Якщо такі домовленості дійсно існують, це може означати, що зарплати зростають повільніше, ніж могли б у конкурентному середовищі.

Що відбувається з російським ринком праці?

У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тисячі осіб, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Це на 59% більше, ніж роком раніше. А найбільше постраждали:

  • держуправління та безпека (4,9 тисячі);
  • охорона здоров'я (4,6 тисячі);
  • освіта (3,8 тисячі);
  • обробна промисловість (3,9 тисячі).

Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет,
– пояснили у розвідці.

Водночас приватний бізнес Росії масово уникає офіційних процедур звільнення. Як же тоді діють роботодавці? Вони просто "просять" людей написати заяву за власним бажанням. Тому статистика має кращий вигляд, ніж є насправді.

Проблеми бізнесу в Росії

  • Російська влада проводить масові перевірки маркетплейсів, таких як Ozon і Wildberries, для виявлення нелегальних працівників. Федеральна податкова служба перевіряє пункти видачі замовлень та сервіси, що виплачують самозайнятим, через підозри в ухиленні від сплати податків.

  • Кожен третій власник малого бізнесу в Росії розглядає можливість закриття через зростання податкового навантаження та погіршення економічної ситуації.

  • "Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.

  • Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.