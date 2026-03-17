Що відбувається із зарплатами в Росії?

Мова може йти про неформальні домовленості між роботодавцями, які фактично обмежують конкуренцію за фахівців, пише The Moscow Times.

Суть таких домовленостей наступна:

компанії не переманюють працівників одна в одної;

штучно стримують зростання зарплат;

обмежують можливість працівників змінювати роботу.

Поштовхом до звернення стала інформація, опублікована РБК. За даними джерел, подібні домовленості можуть існувати одразу в кількох галузях:

IT-сектор;

банківська сфера;

фармацевтичні компанії;

нафтогазова галузь;

велика промисловість.

За інформацією журналістів, компанії можуть обмінюватися між собою даними про зарплати та бонуси співробітників, щоб утримувати їх на приблизно однаковому рівні.

Також застосовуються інші інструменти:

у трудові договори додають обмеження на роботу у конкурентів після звільнення (на 1 – 3 роки);

використовують угоди про нерозголошення, щоб стримувати перехід працівників;

"прив’язують" співробітників через бонуси, іпотечні програми або корпоративні пенсії.

Якщо такі домовленості дійсно існують, це може означати, що зарплати зростають повільніше, ніж могли б у конкурентному середовищі.

Що відбувається з російським ринком праці?

У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тисячі осіб, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Це на 59% більше, ніж роком раніше. А найбільше постраждали:

держуправління та безпека (4,9 тисячі);

охорона здоров'я (4,6 тисячі);

освіта (3,8 тисячі);

обробна промисловість (3,9 тисячі).

Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет,

– пояснили у розвідці.

Водночас приватний бізнес Росії масово уникає офіційних процедур звільнення. Як же тоді діють роботодавці? Вони просто "просять" людей написати заяву за власним бажанням. Тому статистика має кращий вигляд, ніж є насправді.

Проблеми бізнесу в Росії