Скільки підприємців у Росії хочуть закрити бізнеси?
Цьогоріч варіант закриття бізнесу розглядає кожен третій (31%) власник малого бізнесу, пише The Moscow Times.
Очікування підприємців від результатів поточного кварталу виявилися найгіршими за весь час спостережень – 52% впевнені, що за перші три місяці 2026-го становище їхнього бізнесу погіршиться, і лише 12% чекають на покращення.
Опитування також показало, що кількість підприємців, чий бізнес до кінця 2025 року перебував у режимі виживання, виявилося рекордним за п'ять років спостережень – 39%.
Ситуація тривожна. Ми дуже розраховуємо побачити корекцію, подібну до тієї, яка спостерігалася у II – III кварталах 2022 року після первинного санкційного шоку,
– каже експерт Роман Бумагін.
На даний момент на підприємців тиснуть кілька негативних факторів одночасно:
- різке зростання фіскального навантаження (збільшення ПДВ та скасування пільг зі страхових внесків);
- надто висока ключова ставка;
- зростання неплатежів контрагентів при падінні попиту.
У результаті багато підприємців вже закриваються, а настрій бізнесу стає дедалі гіршим.
На що вплинуло зростання ставки ПДВ?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:
- тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
- підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.
Серед наступних наслідків також:
- підвищення вартості державних запозичень;
- падіння доходів російських підприємств;
- високий рівень облікової ставки.
Проблеми бізнесу в Росії
"Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.