Скільки підприємців у Росії хочуть закрити бізнеси?

Цьогоріч варіант закриття бізнесу розглядає кожен третій (31%) власник малого бізнесу, пише The Moscow Times.

Очікування підприємців від результатів поточного кварталу виявилися найгіршими за весь час спостережень – 52% впевнені, що за перші три місяці 2026-го становище їхнього бізнесу погіршиться, і лише 12% чекають на покращення.

Опитування також показало, що кількість підприємців, чий бізнес до кінця 2025 року перебував у режимі виживання, виявилося рекордним за п'ять років спостережень – 39%.

Ситуація тривожна. Ми дуже розраховуємо побачити корекцію, подібну до тієї, яка спостерігалася у II – III кварталах 2022 року після первинного санкційного шоку,
– каже експерт Роман Бумагін.

На даний момент на підприємців тиснуть кілька негативних факторів одночасно:

  • різке зростання фіскального навантаження (збільшення ПДВ та скасування пільг зі страхових внесків);
  • надто висока ключова ставка;
  • зростання неплатежів контрагентів при падінні попиту.

У результаті багато підприємців вже закриваються, а настрій бізнесу стає дедалі гіршим.

На що вплинуло зростання ставки ПДВ?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

  • тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
  • підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

  • підвищення вартості державних запозичень;
  • падіння доходів російських підприємств;
  • високий рівень облікової ставки.

Проблеми бізнесу в Росії

  • "Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.

  • Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.

  • Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.