Скільки підприємців у Росії хочуть закрити бізнеси?

Цьогоріч варіант закриття бізнесу розглядає кожен третій (31%) власник малого бізнесу, пише The Moscow Times.

Очікування підприємців від результатів поточного кварталу виявилися найгіршими за весь час спостережень – 52% впевнені, що за перші три місяці 2026-го становище їхнього бізнесу погіршиться, і лише 12% чекають на покращення.

Опитування також показало, що кількість підприємців, чий бізнес до кінця 2025 року перебував у режимі виживання, виявилося рекордним за п'ять років спостережень – 39%.

Ситуація тривожна. Ми дуже розраховуємо побачити корекцію, подібну до тієї, яка спостерігалася у II – III кварталах 2022 року після первинного санкційного шоку,

– каже експерт Роман Бумагін.

На даний момент на підприємців тиснуть кілька негативних факторів одночасно:

різке зростання фіскального навантаження (збільшення ПДВ та скасування пільг зі страхових внесків);

надто висока ключова ставка;

зростання неплатежів контрагентів при падінні попиту.

У результаті багато підприємців вже закриваються, а настрій бізнесу стає дедалі гіршим.

На що вплинуло зростання ставки ПДВ?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

високий рівень облікової ставки.

Проблеми бізнесу в Росії