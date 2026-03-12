Що відомо про пошук нелегальних працівників у Росії?

Роструд мало провести серію "профілактичних візитів" до підрозділів Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркета", а також мережі гіпермаркетів "Мега", пише The Moscow Times.

Метою цих заходів було знайти на складах підприємств співробітників, які, будучи фактично працівниками компанії, не оформлені за трудовим договором. До 2 березня Роструд мав доповісти про результати цих перевірок до уряду.

Федеральна податкова служба розпочала перевірку пов'язаних із маркетплейсами пунктів видачі замовлень.

Відомство масово викликає їх власників на прийом та вимагає надати документи через підозри в ухиленні від сплати страхових внесків та ПДФО за працівників.

Також податкові органи активно перевіряють сервіси, які організують виплати самозайнятим, намагаючись через них вийти на клієнтів-роботодавців.

Співробітники пунктів видачі замовлень – майже завжди співробітники партнерів, і сам маркетплейс не несе за них відповідальності. При цьому працівників складів маркетплейси наймають самі, але більшість із них працюють за цивільно-правовим договором,

– пояснив HR-експерт Олексій Миронов.

До слова, російська влада різко посилила боротьбу з тіньовою зайнятістю останні два роки, щоб наповнити бюджет податками.

2025 року Роструд звітував про виявлення 976 тисяч осіб, які отримували зарплати «в конвертах», що на 20% більше, ніж роком раніше. Для виявлення тіньової зайнятості влада створила у всіх регіонах міжвідомчі комісії з протидії нелегальному сектору.

Проблеми бізнесу в Росії