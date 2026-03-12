Что известно о поиске нелегальных работников в России?
Роструд должно было провести серию "профилактических визитов" в подразделения Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркета", а также сети гипермаркетов "Мега", пишет The Moscow Times.
Целью этих мероприятий было найти на складах предприятий сотрудников, которые, будучи фактически работниками компании, не оформлены по трудовому договору. До 2 марта Роструд должен был доложить о результатах этих проверок правительству.
- Федеральная налоговая служба начала проверку связанных с маркетплейсами пунктов выдачи заказов.
- Ведомство массово вызывает их владельцев на прием и требует предоставить документы из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ за работников.
- Также налоговые органы активно проверяют сервисы, которые организуют выплаты самозанятым, пытаясь через них выйти на клиентов-работодателей.
Сотрудники пунктов выдачи заказов – почти всегда сотрудники партнеров, и сам маркетплейс не несет за них ответственности. При этом работников складов маркетплейсы нанимают сами, но большинство из них работают по гражданско-правовому договору,
– пояснил HR-эксперт Алексей Миронов.
К слову, российские власти резко усилили борьбу с теневой занятостью последние два года, чтобы наполнить бюджет налогами.
в 2025 году Роструд отчитывался о выявлении 976 тысяч человек, которые получали зарплаты "в конвертах", что на 20% больше, чем годом ранее. Для выявления теневой занятости власти создали во всех регионах межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору.
Проблемы бизнеса в России
Каждый третий владелец малого бизнеса в России рассматривает возможность закрытия из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения экономической ситуации.
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.