Об этом говорится в материале издания Politico.

Смотрите также Связана с Китаем: в чем главная угроза заявлений России о дронах в странах Балтии

Почему Путин давит на Мерца именно сейчас?

Для главы кремлевского режима Путина выгодной является ситуация, при которой рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца падает на фоне экономического ослабления страны.

В таком случае ультраправая партия Альтернатива для Германии выходит в лидеры опросов накануне земельных выборов в Восточной Германии.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Авторы издания отмечают, что этот момент является идеальным для Кремля, чтобы отстранить от власти европейского лидера, который больше всего поддерживает Украину.

Россия ищет партнеров в Европе, которых она может использовать для собственных целей, и цель, естественно, заключается в том, чтобы АдГ (Альтернатива для Германии – 24 Канал) пришла к власти в ближайшее время,

– сказал депутат от Христианско-демократического союза (ХДС).

Он добавил, что это дало бы России "стратегического партнера в Германии, а следовательно, и плацдарм в Европе".

Россия уже начала свою кампанию против Мерца: какие детали

Медиа определяют, что Путин в течение последних недель применяет как открытые, так и скрытые рычаги влияния на ситуацию в Германии. Говорится в частности об ограничении поставок нефти в восточные регионы страны. Кроме того, диктатор предложил выбрать посредником на мирные переговоры по войне в Украине бывшего канцлера Герхарда Шредера, пытаясь политическими решениями расколоть общество внутри.

Интересно, что один из советников Путина пригласил депутатов от АдГ на ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге.

В кремлевских медиа пытаются показали Мерца как слабого и неэффективного политика, а отказ от возобновления энергетического сотрудничества с Россией называют вредным для немецкой экономики. Также российской пропагандисты критикуют канцлера и его политическую силу, а также обвиняют в якобы "подстрекательстве к войне".

Такие месседжи, пишет издание, особенно активно воспринимаются в восточных регионах Германии, где традиционно сильнее пророссийские настроения.

Отметим, что Берлинский аналитический центр Polisphere зафиксировал резкий рост количества критических публикаций о канцлере Мерца в немецкоязычном отделении связанной с Кремлем сети "Правда" по сравнению с началом года.

Аналитики отмечают, что не стоит недооценивать такие ресурсы, поскольку именно их материалы могут влиять на большие языковые модели и сведенные искусственным интеллектом резюме новостей.

Важно! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что шансы, что Россия начнет войну против стран Европы все же есть, даже несмотря на недостаточно сильные позиции Кремля. Эксперт отметил, что в силах Европы сделать так, чтобы Путин не смог атаковать – жестче реагировать на "мелкие случаи" эскалации конфликта. В случае отсутствия ответа в Кремле могут расценить это как слабость и ударить по какой-то из европейских стран в ограниченном режиме.

Германия продвигает интересы Украины в ЕС: детали

Напомним, 21 мая издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился в письме к лидерам ЕС с просьбой предоставить Украине специальный статус в ЕС. В частности Мерц предлагал Украине так называемое ассоциированное членство – специальный статус без немедленного членства в ЕС.

Согласно предложению Мерца Киев мог бы получить:

участие с правом голоса в заседаниях Совета Европейского Союза и Европейского Совета, а также участие без права голоса в работе Европейской комиссии и Европейского парламента;

постепенное включение в бюджет ЕС;

применение статьи 42.7, то есть положения о взаимопомощи и защите ЕС, для предоставления Украине широких гарантий безопасности;

место в Суде Европейского Союза в качестве помощника докладчика, что является своеобразной должностью судьи низшего ранга.

В свою очередь представитель Еврокомиссии отметил, что государства-члены блока стремятся как можно быстрее воплотить такое расширение в реальность, мол, расширение является геостратегической инвестицией в процветание, мир и безопасность ЕС.