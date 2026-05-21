Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок и майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснили, что за такими заявлениями может стоять не только очередная российская провокация. По их словам, в этой истории есть еще один важный интерес, который выходит далеко за пределы самих российских угроз.
Угроза для стран Балтии связана с Китаем
Последние заявления из Кремля о якобы украинских дронах в странах Балтии Валерий Клочок рассматривает не только как очередное запугивание НАТО. По мнению Клочко, это заявление очень показательно, потому что оно демонстрирует нынешнюю позицию Балтии в ответ на российские угрозы.
Напомним! 19 мая 2026 года российская Служба внешней разведки заявила, что Латвия якобы дала Украине "воздушный коридор" для дальнобойных дронов и разместила украинских операторов на базах "Адажи", "Селия", "Лиелварди", "Даугавпилс" и "Экабпилс". В Москве пригрозили ударами по "центрам принятия решений" и заявили, что членство в НАТО якобы не защитит Латвию.
В тот же день на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя повторил эти же обвинения. Представительница Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес назвала эти утверждения чистой ложью, а заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс ответила, что угрозам в адрес союзников нет места и Вашингтон выполняет все обязательства перед НАТО.
Там фактически отмежевываются от истории с дронами и дают понять, что не имеют к этому отношения, а те беспилотники, которые залетают на их территорию из-за работы российских РЭБ, они просто сбивают, потому что защищают свое пространство.
В то же время в Балтии действительно есть отдельные голоса, которые говорят о необходимости нейтрализации Калининградской области, но такая позиция пока не является доминантной. По его мнению, здесь речь идет о более широкой игре, в которой Россия давит на регион, а Китай постепенно пытается закрепиться как сила, способная выступать "гарантом" безопасности.
Я лично рассматриваю Балтийский регион, страны Балтии, в сфере интересов Китая. Вот сейчас происходит типичный, как по мне, шантаж,
– сказал Клочок.
В этой логике Балтия для Пекина важна не менее, чем польское направление, через которое идут большие потоки китайских товаров в Европу. Идея, которую пытаются навязать, выглядит просто: Россия не будет трогать этот регион, если там не будут создавать препятствий для более широких экономических и политических интересов.
Поэтому постоянные угрозы, упоминания о Калининграде и учениях в Беларуси Клочок воспринимает как элемент дипломатического давления, а не как случайный набор агрессивных заявлений. В то же время наибольшая опасность заключается не обязательно в большом вторжении, а в ограниченной операции, которую Россия может попытаться подать как локальный инцидент.
Операция может быть даже ограниченная какая-то. Ну, условно, там "зеленые человечки" зашли на территорию Нарвы, наделали там дел нехороших. Ну, а тут вышли, а НАТО говорит: "Да нет-нет, все нормально",
– заметил аналитик.
Клочок признает, что такая оценка может звучать резко, но разговоров о Китае как возможной альтернативе Соединенным Штатам сейчас все больше и в Украине, и в Европе.
К слову! 19 – 20 мая 2026 года Владимир Путин находился в Пекине с двухдневным визитом, во время которого Кремль пытался показать прочность связей с Китаем и продвинуть для себя важные энергетические договоренности, в частности тему "Силы Сибири-2". В то же время прорыва после этой встречи не произошло: вместо этого стороны подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа" и другие документы о стратегическом взаимодействии, а Роман Бессмертный объяснил, что такая сдержанная форма сотрудничества лишь подтверждает позицию Пекина – Китай не заинтересован ни в поражении России, ни в ее победе.
По его мнению, подписанные с Москвой заявления о "многополярном мире" не меняют главного: реальная глобальная конкуренция сегодня движется к двухполярной модели, где определяющими игроками остаются США и Китай, а России в этой конструкции отводят значительно более скромную роль.
Никакого многополярного мира не будет. Будет двухполярный – Америка и Китай,
– сказал Клочок.
Он считает, что Пекин пока не готов к прямому силовому масштабированию, но уже очень умело использует российскую агрессивную политику в собственных интересах. Для Путина же разговоры о "многополярности" в такой ситуации остаются скорее утешительной приманкой, чем признаком реального равенства с Китаем.
Готовит ли Россия основания для операции против Балтии?
Андрей Ткачук считает, что заявления о якобы украинских дронах в Латвии не являются случайными. Такие поводы Москва готовит годами, потому что вся российская пропаганда работает на то, чтобы в нужный момент оправдать любую новую интервенцию – или против стран Балтии, или под видом операции в районе Сувальского коридора.
Они эти основания обосновывают уже в течение многих лет. Их пропаганда работает на том уровне, чтобы обеспечить для себя возможность начать любую интервенцию,
– сказал Ткачук.
В то же время это не означает, что Россия сейчас готова к полноценному новому наступлению на страны НАТО. Пока идет большая война против Украины и российская армия истощается здесь, у нее нет достаточно сил для масштабной физической операции на другом направлении.
Пока продолжается полномасштабное вторжение России и пока мы истощаем российскую армию, у них нет возможности и силы начать полноценную новую масштабную операцию,
– подчеркнул майор ВСУ.
Поэтому сейчас Россия ведет против Европы не прямую, а гибридную войну. Угрозы, информационные вбросы, давление на страны Балтии и попытки держать в напряжении НАТО являются частью этой тактики, но именно Украина сейчас не дает Москве перейти к значительно более опасному сценарию.
Что известно об угрозах России Латвии и НАТО?
- Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Байба Браже публично опровергли заявления Москвы. Они отметили, что Латвия не позволяет использовать свое воздушное пространство или территорию для ударов по России, а сами слова россиян назвали дезинформационной кампанией.
- Украинский МИД также отверг эти обвинения. Георгий Тихий заявил, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России, а в Центре противодействия дезинформации объяснили, что Кремль таким шантажом пытается запугать страны Балтии, посеять недоверие между Украиной и партнерами и создать почву для возможных гибридных провокаций.
- Тарас Загородний объяснял, что Россия тестирует НАТО мелкими провокациями по принципу "тактики салями", когда отдельные шаги не выглядят масштабными, но постепенно повышают давление. По его мнению, Латвия является для Кремля одной из перспективных целей в такой гибридной тактике, а истории с дронами Москва может использовать и для запугивания, и для попыток дискредитировать Украину.