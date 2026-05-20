Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире 24 Канала объяснил, что после этих переговоров можно говорить о важном сигнале со стороны Пекина. По его словам, Китай не заинтересован в поражении России, но так же не заинтересован и в ее победе.

После переговоров в Пекине не произошло прорыва

Москва ехала в Пекин не за очередными протокольными словами, а за конкретным результатом. Больше всего Кремль интересовало, удастся ли сдвинуть с места тему "Силы Сибири-2" и нарастить экспорт энергоресурсов в Китай, но именно в этом вопросе ничего не изменилось.

Напомним! 19 мая 2026 года Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где в аэропорту Шоуду его встречали как почетного гостя: на красной дорожке его приветствовал глава МИД Китая Ван И, а дальше российский диктатор прошел мимо почетного караула и группы студентов с флагами Китая и России.



20 мая 2026 года в Пекине начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Кремль ранее анонсировал подписание около 40 документов, а во время встречи стороны говорили о двустороннем сотрудничестве, международной ситуации, энергетике, войне против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время после этой встречи не появилось и ни одного сигнала, что Китай изменил подход к войне России против Украины.

Важно! В совместном заявлении по итогам переговоров Россия и Китай упомянули войну против Украины и заявили о поддержке устранения так называемых "первопричин украинского кризиса". Отдельно в Москве сообщили, что Путин и Си еще должны были дополнительно обсудить украинский вопрос, а Дмитрий Песков параллельно заявил о намерении России продолжать войну до "победы".

Пекин, по-прежнему, не называет российскую агрессию агрессией, а в официальных формулировках снова повторяет знакомый набор фраз, который каждая сторона трактует в свою пользу.

Формулировка об "устранении первопричин" – это российская калька с внутренних российских документов. А дипломатическое решение в соответствии с Уставом ООН – это китайский штемп, который они ставят на любую проблему,

– пояснил Бессмертный.

В самой манере переговоров тоже чувствовалась не близость, а осторожная дистанция: обе стороны держались заранее согласованных текстов и явно старались не выйти за пределы безопасных формулировок.

Что Китай и дальше будет давать России?

В то же время такая сдержанность не означает, что Пекин сворачивает выгодное для себя сотрудничество с Москвой. Китай и в дальнейшем будет поставлять то, без чего российская военная машина работала бы значительно хуже: станки, компоненты для оружия и бронетехники, электронику и другие элементы, поддерживающие российское производство.

Стоит знать! Во время визита Путин и Си подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа", а также другие документы о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве. Отдельно Москва пыталась продвинуть энергетические договоренности, в частности тему газопровода "Сила Сибири-2".

Часть этих товаров будет идти напрямую, если она формально не под санкциями. То, что подпадает под ограничения или имеет двойное назначение, по-прежнему, будет двигаться через третьи страны, и в этом для Китая нет ничего нового.

Добавьте еще составляющие для оружия, бронетехники, электронику. То, что разрешено и не подсанкционное, будет идти напрямую, а двойные технологии и то, что под санкциями, будет идти через третьи страны, как Китай постоянно делает,

– сказал дипломат.

Итак, Пекин не перекрывает Москве каналы поддержки и не выталкивает ее из игры. Он оставляет России достаточно ресурса, чтобы та могла воевать дальше, но не дает ей почувствовать себя самостоятельной силой, которая больше не зависит от китайских решений, рынков и логистики.

Китаю выгодна истощенная, а не победоносная Россия

Главный вывод после этой поездки заключается в другом, если раньше еще можно было говорить, что Китай не хочет поражения России, то теперь заметнее другое: Пекин так же не хочет и ее победы. Это чувствовалось и в документах, и в невербальных сигналах, и в том, как обе стороны выстраивали сам диалог.

После этой встречи можно сказать с полной ответственностью: Китай не заинтересован в победе России,

– подчеркнул Бессмертный.

Для Китая удобнее другая модель. Россия должна оставаться в состоянии, когда она не рушится сразу, но все больше ослабевает, истощается и еще сильнее привязывается к Пекину.

Си Цзиньпин сохраняет влияние на Москву, получает выгоду из ее зависимости и не дает Кремлю превратить эту войну в собственный стратегический триумф.

Это прямое следствие того дистанцирования, которое чувствуется в документах, во всех невербальных сигналах и в самом диалоге между обеими сторонами,

– пояснил дипломат.

Китай не отказывается от удобного для себя сотрудничества с Россией, но и не дает Путину того, за чем он реально ехал в Пекин.

Что известно о сигналах Китая Путину?

Дональд Трамп после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине назвал эти контакты хорошими и сказал, что ладит с обоими лидерами. Политолог Александр Краев объяснял, что во время этого визита Путин пытался сохранить нынешнюю позицию Пекина по войне против Украины и не допустить, чтобы Китай начал сильнее давить на Москву.

Западные медиа сообщили, что Си Цзиньпин якобы сказал: Путин может пожалеть о войне против Украины. После этого МИД Китая опровергло такое заявление, а Трамп сказал, что китайский лидер подобных слов не говорил.