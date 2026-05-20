Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, що після цих переговорів можна говорити про важливий сигнал з боку Пекіна. За його словами, Китай не зацікавлений у поразці Росії, але так само не зацікавлений і в її перемозі.

Після переговорів у Пекіні не сталося прориву

Москва їхала до Пекіна не по чергові протокольні слова, а по конкретний результат. Найбільше Кремль цікавило, чи вдасться зрушити з місця тему "Сили Сибіру-2" і наростити експорт енергоресурсів до Китаю, але саме в цьому питанні нічого не змінилося.

Нагадаємо! 19 травня 2026 року Володимир Путін прибув до Пекіна з дводенним візитом, де в аеропорту Шоуду його зустрічали як почесного гостя: на червоній доріжці його привітав глава МЗС Китаю Ван І, а далі російський диктатор пройшов повз почесну варту й групу студентів з прапорами Китаю та Росії.



20 травня 2026 року в Пекіні почалися переговори Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна. Кремль раніше анонсував підписання близько 40 документів, а під час зустрічі сторони говорили про двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію, енергетику, війну проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Водночас після цієї зустрічі не з'явилося і жодного сигналу, що Китай змінив підхід до війни Росії проти України.

Важливо! У спільній заяві за підсумками переговорів Росія і Китай згадали війну проти України та заявили про підтримку усунення так званих "першопричин української кризи". Окремо в Москві повідомили, що Путін і Сі ще мали додатково обговорити українське питання, а Дмитро Пєсков паралельно заявив про намір Росії продовжувати війну до "перемоги".

Пекін, як і раніше, не називає російську агресію агресією, а в офіційних формулюваннях знову повторює знайомий набір фраз, який кожна сторона трактує на свою користь.

Формулювання про "усунення першопричин" – це російська калька з внутрішніх російських документів. А дипломатичне вирішення відповідно до Статуту ООН – це китайський штемп, який вони ставлять на будь-яку проблему,

– пояснив Безсмертний.

У самій манері переговорів теж відчувалася не близькість, а обережна дистанція: обидві сторони трималися завчасно погоджених текстів і явно намагалися не вийти за межі безпечних формулювань.

Що Китай і далі даватиме Росії?

Водночас така стриманість не означає, що Пекін згортає вигідну для себе співпрацю з Москвою. Китай і надалі постачатиме те, без чого російська воєнна машина працювала б значно гірше: верстати, компоненти для зброї та бронетехніки, електроніку й інші елементи, що підтримують російське виробництво.

Варто знати! Під час візиту Путін і Сі підписали "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу", а також інші документи про стратегічну взаємодію і співпрацю. Окремо Москва намагалася просунути енергетичні домовленості, зокрема тему газопроводу "Сила Сибіру-2".

Частина цих товарів ітиме напряму, якщо вона формально не під санкціями. Те, що підпадає під обмеження або має подвійне призначення, як і раніше, рухатиметься через треті країни, і в цьому для Китаю немає нічого нового.

Додайте ще складові для зброї, бронетехніки, електроніку. Те, що дозволено і не підсанкційне, буде йти напряму, а подвійні технології і те, що під санкціями, буде йти через треті країни, як Китай постійно робить,

– сказав дипломат.

Отже, Пекін не перекриває Москві канали підтримки і не виштовхує її з гри. Він залишає Росії достатньо ресурсу, щоб та могла воювати далі, але не дає їй відчути себе самостійною силою, яка більше не залежить від китайських рішень, ринків і логістики.

Китаю вигідна виснажена, а не переможна Росія

Головний висновок після цієї поїздки полягає в іншому, якщо раніше ще можна було говорити, що Китай не хоче поразки Росії, то тепер помітніше інше: Пекін так само не хоче і її перемоги. Це відчувалося і в документах, і в невербальних сигналах, і в тому, як обидві сторони вибудовували сам діалог.

Після цієї зустрічі можна сказати з повною відповідальністю: Китай не зацікавлений у перемозі Росії,

– наголосив Безсмертний.

Для Китаю зручніша інша модель. Росія має залишатися у стані, коли вона не валиться одразу, але дедалі більше слабшає, виснажується і ще сильніше прив'язується до Пекіна.

Сі Цзіньпін зберігає вплив на Москву, отримує вигоду з її залежності й не дає Кремлю перетворити цю війну на власний стратегічний тріумф.

Це є прямий наслідок того дистанціювання, яке відчувається в документах, в усіх невербальних сигналах і в самому діалозі між обома сторонами,

– пояснив дипломат.

Китай не відмовляється від зручної для себе співпраці з Росією, але й не дає Путіну того, за чим він реально їхав до Пекіна.

Що відомо про сигнали Китаю Путіну?

Дональд Трамп після зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні назвав ці контакти добрими і сказав, що ладнає з обома лідерами. Політолог Олександр Краєв пояснював, що під час цього візиту Путін намагався зберегти нинішню позицію Пекіна щодо війни проти України і не допустити, щоб Китай почав сильніше тиснути на Москву.

Західні медіа повідомили, що Сі Цзіньпін нібито сказав: Путін може пошкодувати про війну проти України. Після цього МЗС Китаю заперечило таку заяву, а Трамп сказав, що китайський лідер подібних слів не говорив.