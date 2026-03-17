Что происходит с зарплатами в России?

Речь может идти о неформальных договоренностях между работодателями, которые фактически ограничивают конкуренцию за специалистов, пишет The Moscow Times.

Смотрите также В России устроили "охоту" на нелегалов, чтобы закрыть дыру в бюджете

Суть таких договоренностей следующая:

компании не переманивают работников друг у друга;

искусственно сдерживают рост зарплат;

ограничивают возможность работников менять работу.

Толчком к обращению стала информация, опубликованная РБК. По данным источников, подобные договоренности могут существовать сразу в нескольких отраслях:

IT-сектор;

банковская сфера;

фармацевтические компании;

нефтегазовая отрасль;

крупная промышленность.

По информации журналистов, компании могут обмениваться между собой данными о зарплатах и бонусах сотрудников, чтобы удерживать их на примерно одинаковом уровне.

Также применяются другие инструменты:

в трудовые договоры добавляют ограничения на работу у конкурентов после увольнения (на 1 – 3 года);

используют соглашения о неразглашении, чтобы сдерживать переход работников;

"привязывают" сотрудников через бонусы, ипотечные программы или корпоративные пенсии.

Если такие договоренности действительно существуют, это может означать, что зарплаты растут медленнее, чем могли бы в конкурентной среде.

Что происходит с российским рынком труда?

В четвертом квартале 2025 года количество официально сокращенных работников достигло 32,6 тысяч человек, о чем сообщили в Службе внешней разведки.

Это на 59% больше, чем годом ранее. А больше всего пострадали:

госуправление и безопасность (4,9 тысячи);

здравоохранение (4,6 тысячи);

образование (3,8 тысячи);

обрабатывающая промышленность (3,9 тысячи).

Проще говоря, именно те отрасли, которых кормит государственный бюджет,

– объяснили в разведке.

В то же время частный бизнес России массово избегает официальных процедур увольнения. Как же тогда действуют работодатели? Они просто "просят" людей написать заявление по собственному желанию. Поэтому статистика выглядит лучше, чем есть на самом деле.

