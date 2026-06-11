Парламент ухвалив у цілому законопроєкт про переговори щодо вступу України до ЄС

Народні депутати в четвер, 11 червня, ухвалили Постанову про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі. За законопроєкт №15297 проголосували 259 обранців. Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

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Рішення прямо впливатиме на створення законопроєктів, які мають схожий зміст, як в законодавстві ЄС. Так перед реєстрацією чи розглядом пропозицій у Верховній Раді будуть проводитися консультації з інституціями ЄС щодо змісту таких проєктів. Уряд своєю чергою повинен інформувати Парламент і головний комітет про результати таких консультацій

Кабінет Міністрів також має щоквартально подавати до Верховної Ради звіт про стан виконання Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС), погоджувати з уповноваженим представником Верховної Ради проєкти своїх актів про внесення змін до Національної програми та її складових частин,

– йдеться в повідомленні.

Важливо уточнити, що таке погодження має додатково враховувати позицію профільних комітетів, комітету, до предмета відання якого належить оцінювання відповідності законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та членів робочих груп.

Нагадаємо, acquis ЄС – це сукупність усіх чинних норм, директив, регламентів та судової практики Європейського Союзу. Країна-кандидат повинна поступово привести своє законодавство у відповідність до цих правил у різних сферах, зокрема економіки, екології, правосуддя й цифрової політики.

Також згідно з постановою, Кабінет Міністрів повинен забезпечити чітко інформувати парламент про рішення щодо України, що ухвалили органи Європейського Союзу, а також передавати окремі позиції держав-членів ЄС.

На практиці адаптація законодавства до права ЄС може вплинути на правила ведення бізнесу, захист прав споживачів, екологічні стандарти, судову систему, державні закупівлі та цифрові послуги. Частина майбутніх законопроєктів проходитиме додаткову перевірку на відповідність європейським нормам ще до їхнього ухвалення парламентом.

Експерти звертають увагу, що сама постанова не змінює законодавство автоматично, але встановлює нові правила взаємодії між Верховною Радою та урядом під час підготовки євроінтеграційних законопроєктів. Це потрібно для того, щоб під час ухвалення законів і шляху України до ЄС депутати не пропустили в законодавство невідповідні норми.

Як держава вже наближує законодавство до стандартів ЄС?

Після вступу України до Європейського Союзу можуть змінитися правила утримання домашніх тварин. Європейське законодавство передбачає обов'язкову ідентифікацію та реєстрацію собак і котів, а також більш жорсткі вимоги до їхнього обліку. Серед можливих нововведень пропонують ввести єдину систему реєстрації тварин, контроль за їхнім походженням та боротьба з нелегальним розведенням.

Нещодавно Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає реформування системи примусового виконання судових рішень. Зокрема, пропонується розширити цифровізацію виконавчого провадження, спростити обмін інформацією між державними органами та виконавцями, а також підвищити ефективність стягнення боргів.

Також є пропозиції щодо оновлення до стандартів ЄС до статті 307 Цивільного кодексу України, яка регулює фото-, кіно-, теле- та відеозйомку фізичних осіб. Ініціатори змін вважають, що чинні норми вже не повною мірою враховують сучасні реалії соціальних мереж та масового поширення контенту в інтернеті. Так законодавці можуть чіткіше врегулювати питання згоди на зйомку та подальше поширення зображень людини, а також посилити захист приватності громадян.