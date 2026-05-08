Когда увольнение работника считается незаконным?

Если работника уволили без законного основания или с нарушением трудового права, то такие действия не допускаются. Есть перечень правил, когда человека могут оставить без работы, однако важно понимать, что основание действительно было. Об этом пишут эксперты Бесплатной юридической помощи.

Смотрите также В Украине не хватает рабочих рук: спасут ли ситуацию трудовые мигранты

Незаконными являются действия, когда человека уволили якобы по собственному желанию, но соответствующего заявления работника не было, или его подали неправильно. Кроме того, для правового увольнения человека должны предупредить об этом в установленный срок.

Если же руководитель нарушил гарантии для отдельных категорий работников, например, беременных женщин, одиноких матерей, несовершеннолетних, то их увольнение считается нарушением норм.

Эксперты отметили, что это не исчерпывающий перечень и незаконных оснований для увольнения есть больше.

Важно! О законности увольнения можно спрашивать в Государственной службе Украины по вопросам труда.

К слову, основания для законного увольнения в Украине определяет Кодекс законов о труде. Среди главных причин, когда человека могут уволить с работы: сокращение штата, систематическое нарушение им трудовой дисциплины, прогул без уважительной причины или полная ликвидация предприятия.

В общем юристы советуют не подписывать документы об увольнении, если их подают "задним числом", а также обязательно хранить копии приказов, переписки и трудовых документов. Это очень помогает в суде.

Смотрите также ПФУ вводит новые правила для работодателей лиц с инвалидностью: что теперь требуют

Как регулируется увольнение в условиях военного положения?

Военное время внесло изменения и теперь увольнение разрешается во время, когда человек находится на больничном или в отпуске. Конечно, если для этого будут основания.

Также разрешается уволить военнообязанного работника, если он в установленное время не обновил данные в военно-учетном документе. Этого требует закон и предприятия должны вести учет военнообязанных и могут принимать такие решения.

В то же время нет нормы, которая бы позволяла уволить работника за отсутствие на рабочем месте, если он ушел с работы из-за воздушной тревоги или боевых действий.

Куда обращаться в случае незаконного увольнения?

Урегулировать ситуацию с незаконным увольнением можно без суда. Работник самостоятельно должен обратиться к руководителю и требовать восстановить его на работе.

Если же работодатель не идет на контакт, то территориальное подразделение службы по вопросам труда может провести проверку и выдать предписание о восстановлении.

Если на предприятии есть профсоюз, то его представители могут представлять интересы человека в случае трудового спора с работодателем.

В суд стоит идти, когда человек хочет обжаловать свое незаконное увольнение, восстановиться на работе и взыскать с компании средний заработок за время вынужденного прогула. При рассмотрении дела именно руководитель должен доказывать, что увольнение было законным и произошло с соблюдением процедуры. Если же он не сможет привести веские причины, то это покажет суду неуместность его действий.

Помните! Чтобы решать спор через суд, есть срок. Работник не позднее, чем за один месяц после выдачи приказа об увольнении должен подать иск.

Суд должен рассмотреть дело и вынести решение о восстановлении на работе и выплате человеку необходимых денег. Нередко эти суммы достигают размера зарплаты за несколько месяцев. Постановление суда должно выполняться немедленно.

Изменились ли правила для работников в 2026 году?

В 2026 году нормы рабочего времени в Украине определяются в зависимости от количества рабочих дней, праздников и выходных в календаре. Как рассказала в комментарии 24 Каналу бухгалтер юридической компании Main Business Partner Ирина Кушнир, сейчас в Украине есть стандартная 40-часовая рабочая неделя, однако для отдельных категорий работников могут действовать сокращенные нормы.

Кабинет Министров одобрил проект нового Трудового кодекса Украины, который должен изменить правила трудовых отношений между работниками и работодателями. Документ предусматривает обновление норм по заключению трудовых договоров, рабочего времени, отпусков и оснований для увольнения работников. Власти объясняют, что это нужно для модернизации трудового законодательства.