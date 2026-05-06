Які зміни щодо працевлаштування людей з інвалідністю готують?
Документ має впорядкувати процедуру, яка раніше була доволі розмитою, і чітко визначити, як саме бізнес має комунікувати з ПФУ, повідомили у фонді.
Дивіться також Пільги для людей з I групою інвалідності: які передбачені у травні 2026 року
Що саме змінюється? Планується запровадити єдиний порядок для двох категорій:
- Підприємств або ФОПів трудової інтеграції осіб з інвалідністю
- Підприємств захищеного працевлаштування
Окремо вводяться стандартизовані форми – для отримання статусу, його втрати та навіть відкликання повідомлення.
Як подавати документи?
Роботодавцям залишають кілька варіантів:
- онлайн через портал ПФУ з КЕП
- через Дію (за технічної можливості)
- у паперовому вигляді – особисто або поштою
У паперовому форматі документи подаються у двох примірниках, один із яких повертається з відміткою про прийняття.
Чому це важливо? Фактично ПФУ намагається стандартизувати процес і зробити його більш прозорим: з’являється єдина процедура, зменшується плутанина з документами, посилюється контроль з боку держави.
Зауважте! ПФУ переводить процес у більш контрольовану й стандартизовану модель. Для бізнесу це – менше невизначеності, але більше відповідальності за правильність поданих даних.
Чому бізнес не наймає людей з інвалідністю?
60% українських компаній не можуть знайти працівників з інвалідністю, які відповідають їхнім кваліфікаційним вимогам. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Конфедерацією роботодавців України.
Головною проблемою, за словами радника Конфедерації Родіона Колишка, залишається брак фахівців із відповідною підготовкою, а також відсутність налагоджених каналів комунікації між роботодавцями й потенційними працівниками.
Увага. Бізнес не має змоги напряму звернутись до людей з інвалідністю чи хоча б донести до них інформацію про вакансії.
Більшість підприємств – 92% – не отримують жодної підтримки у пошуку таких кадрів ні з боку держави, ні з боку громадського сектору. Через це майже половина компаній (48%) змушені звертатись до власних знайомих у пошуках працівників з інвалідністю.
Робота для людей з інвалідністю 2026: як змінилися правила?
З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали оновлені правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Їх пояснює радник CMS Україна Микола Гелетій, пише "РБК-Україна".
Ключова зміна – тепер виконання нормативу контролюється щоквартально, а замість класичних штрафів запроваджено цільовий внесок за спеціальною формулою. Залежно від кількості працівників:
- до 8 осіб – вимоги немає;
- 8 – 25 осіб – 1 робоче місце;
- понад 25 – 4% штату;
- для окремих закладів (медицина, освіта, соціальна сфера) – 2%.
Працівник з інвалідністю враховується лише якщо працює за основним місцем роботи й отримує зарплату вище мінімальної (8 647 гривень). Особи з інвалідністю І групи або окремих категорій ІІ групи можуть зараховуватися як дві одиниці.
Що замінило штрафи? Замість штрафів – цільовий внесок. Формула: 40% × середня зарплата × 3 місяці × (різниця між нормативом і фактичним показником). Під час воєнного стану сума зменшується на 50%.
Які зміни у звітності?
Відтепер роботодавці щокварталу самостійно:
- розраховують показник нормативу для свого підприємства;
- визначають, чи виконано норматив у відповідному кварталі;
- подають звітність про нарахування та сплату внеску до Пенсійного фонду України за місцем обліку.
- Строки подання звітності відповідають строкам звітності зі сплати ЄСВ.
Якщо норматив у звітному кварталі не виконано, роботодавець повинен протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звітності сплатити цільовий внесок до Пенсійного фонду.
Що радять роботодавцям
Експерт радить бізнесу вже зараз:
- прорахувати свій норматив
- перевірити відповідність працівників вимогам
- обрати між наймом або сплатою внеску
- підготуватися до квартальної звітності
Що ще може змінитися у підтримці осіб з інвалідністю?
В Україні можуть переглянути допомогу для осіб з інвалідністю. Мова йде про законопроект №14191 щодо формування комплексної держпідтримки та підвищення соцгарантій для сімей з дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю з дитинства. Про це повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев пояснив проблематику ситуації: чимало вразливих категорій населення втрачають виплати, коли виходять на роботу. І за цих обставин працювати стає просто невигідно.
І це – саме те, що ми намагаємося змінити законопроектом №14191. Щоб підтримка не зникала при працевлаштуванні батьків, адже потреба у догляді за дитиною з інвалідністю при працевлаштуванні батьків нікуди не зникає. Щоб виплати хоч трохи були наближені до реальних витрат.
Данило Гетманцев розповів, що закликав Робочу групу до врахування принципових пропозицій:
- Фінансування законопроєкт має здійснюватися коштом держави.
- Прожитковий мінімум не відповідає реаліям, тому потрібно "прив'язуватися" до мінімальної заробітної плати.
- Має бути окрема допомога на догляд, а не надбавка. Щоб не йшлося про альтернативу для батьків: або робота, або догляд за дитиною.
- Заклад не повинен самостійно забирати соціальну допомогу у дітей з інвалідністю чи осіб з інвалідністю з дитинства на свій рахунок як плату за утримання – без визначення конкретної вартості послуги проживання та договору про надання такої послуги.