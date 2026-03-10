В каких случаях стоит отказаться от наследства?

Часто наследство несет за собой и риски в виде долгов, уплаты больших налогов или двойных расходов на оформление. На YouTube-канале "Наказ" эксперты объяснили, когда наследство принесет не только право на владение имуществом, но и дополнительные проблемы.

Статья 1218 Гражданского кодекса Украины, наследники перенимают все права и обязанности умершего, в том числе и его неуплаченные долги. Иногда их размер достигает почти такой же суммы, как стоит дом или другое имущество. Когда человек принимает наследство, то и долги умершего переходят ему. Проблема в том, что наследнику может быть сложно продать имущество, чтобы погасить обязательства. Нередко должники оставляют в документах на дом скрытые кредиты или микрозаймы.

Другой риск заключается в том, что в случае, когда имущество сначала наследует близкий родственник, а затем право собственности через покупку получает другой из семьи, то за это придется платить нотариальные сборы дважды. То есть схема "приму наследство, а потом оформлю имущество на сына, дочь или другого человека" тоже несет за собой расходы. За это нужно заплатить нотариусу минимум 6 – 8 тысяч гривен, а потом платить услуги еще и при переоформлении.

Неблизкие родственники за наследство должны уплатить немалую сумму налога, сообщает Государственная налоговая служба. Тогда получение имущества может стать нежелательной тратой. Неблизкий родственник за полученное имущество платит 10% налога (если он – резидент Украины) и 23% – если нерезидент. Тогда решение проблемы без уплаты налогов другое: его принимает родственник первой очереди, а затем продает его более дальнему родственнику.

Стоит отметить! Этот шаг тоже должен быть продуманным, потому что когда имущество официально переоформлено, то вернуть его будет трудно.

Что стоит знать о получении наследства в Украине?